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Продажи "Милавицы" выросли. Маржа упала

05.03.2018 16:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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В 2017 году продажи женского белья «Милавица» и Lauma, входящих в состав холдинга Silvano Fashion Group (SFG), в Беларуси выросли на 2,6% и превысили 18 млн евро. Это следует из отчетности эстонского холдинга.


Фото: Евгений Ерчак

В целом SFG за прошлый год увеличил продажи своей продукции на 7,7% — до 62,3 млн евро, а чистая прибыль выросла на 44,3% (до 7,9 млн евро). На Беларусь, Россию и Украину пришлось около 90% всех продаж. Российский рынок вырос на 9,3% — до 34,8 млн евро, украинский — на 52,5%, до 2,5 млн евро.

«Результаты SFG за 12 месяцев 2017 года были определены постоянными проблемами в экономике основных рынков сбыта — России и Беларуси. Рост продаж, достигнутый группой, составил 7,7% по сравнению с 12 месяцами 2016 года, но валовая маржа снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», говорится в отчете эстонского холдинга.

Источник, знакомый с ситуацией, считает, что в Беларуси «маржинальность упала ввиду масштабной распродажи старых коллекций». «Ситуация на рынке и в экономике была в принципе стабильной. Может быть, небольшое падение и было, но не критичное, как в прежние годы», — сказал он.

Ранее «Милавица» фиксировала спад на рынках России, Беларуси и Украины и как следствие снижение объемов продаж и чистой прибыли. «Покупательная способность в странах региона остается низкой, поэтому трудно прогнозировать относительно быстрое восстановление», говорится в отчете.

В ближайшей время деятельность SFG в Беларуси «будет сосредоточена на повышении прибыльности розничного бизнеса» и расширении сети магазинов. В 2017 году SFG открыла шесть новых магазинов, и теперь количество торговых точек Milavitsa и Lauma достигло 70. Стоит отметить, что из них 68 магазинов находятся в собственности «Сильвано Фэшн». В России из 412 магазинов 376 это франчайзинговые объекты. В Украине все 50 точек открыты по франшизе. Всего SFG имеет отношение к 684 магазинам (112 собственным и 572 партнерским).

На начало 2018 года SFG принадлежало 84,92% акций «Милавицы», а также 100% ритейлера «Сильвано Фэшн», 58,33% акций молодечненской фабрики «Юнона», 100% акций фабрики «Джимил» и 50% акций логистического оператора «Балтспед логистик».

 
 
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Покупательная способность остается низкой, поэтому Silvano Fashion Group трудно прогнозировать относительно быстрое восстановление своих объемов

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