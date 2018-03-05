В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На II Форуме Building Skin Russia сравнили европейский и российский подходы к тепловой защите зданий Нормы по тепловой защите стен в России не критично отстают от среднеевропейских. При этом эффективность использования энергоресурсов в стране существенно ниже....

Нормы по тепловой защите стен в России не критично отстают от среднеевропейских. При этом эффективность использования энергоресурсов в стране существенно ниже. Почему так происходит, и чем это чревато? Своим видением с профессиональным сообществом поделился руководитель направления Энергоэффективность зданий Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Станислав Щеглов. Он предложил участникам II Форума Building Skin Russia 2018, специалистам в области девелопмента, архитектуры и проектирования, сравнить требования к тепловой защите зданий в России и Европе. Этот вопрос имеет прямое отношение к энергоэффективности, одной из значимых характеристик фасадов и кровель, то есть building Skin, современных зданий.Расчеты и анализ, проведенные Корпорацией ТЕХНОНИКОЛЬ в сотрудничестве с НИПТИС, Республика Беларусь, дали интересные результаты. Корректный пересчет среднеевропейских нормативов с приведением их к российским реалиям показал, что фактически российские требования к термическому сопротивлению стен отстают от среднеевропейских примерно на 10 процентов. По кровлям отставание ощутимей, 15-25 процентов.Более интересные выводы получились при переходе от поэлементных нормативных требований к расчету энергетического паспорта всего здания. Эксперт привел данные расчетов для одного и того же многоквартирного дома, спроектированного с учетом климата и нормативов Литвы и России. В России расчетные значения потерь тепловой энергии получились в 2,5 раза выше.При этом за отопление собственники будут платить на 10 процентов меньше, чем в Литве. Разница в тарифной политике делает выгоды энергосбережения неочевидными для россиян. При этом, подчеркнул Станислав Щеглов, большая социальная составляющая в методике российского тарифообразования, а это и дотирование населения, и перекрестное субсидирование, увеличивает нагрузку на бюджет.С одной стороны, защита населения от роста тарифов нацелена на стабилизацию социальной политики. С другой стороны, такая поддержка возможна только до тех пор, пока в региональных бюджетах есть на это средства, комментирует Станислав Щеглов. Сложно представить, что произойдет, когда правительство не сможет поддерживать цены для населения на существующих низких уровнях.Еще не поздно застраховаться от этих рисков, но начинать надо незамедлительно. Затягивая с решением вопроса, мы помимо существующей проблемы из года в год получаем дополнительную долю зданий, с которыми необходимо что-то решать по вопросу снижения энергопотребления.В процессе анализа были приняты во внимание различия в подходах к нормированию, правилам расчета и проектирования тепловой защиты зданий в России и Евросоюзе, разница в климате, культурах и качестве строительства. Результаты усреднены по 25 странам Евросоюза, что обуславливает степень погрешности, около 30 процентов, однако общие тенденции выявляются. При проведении аналогичного сравнения уже с какой-то конкретной страной Евросоюза величина погрешности существенно снизится.www.tn.ru