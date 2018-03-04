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В Глусском и Дрибинском районах - новые главы регионов. Вот что о них известно

05.03.2018 17:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Новых председателей Глусского и Дрибинского районов назначил Александр Лукашенко 5 марта. Ими стали Степан Чечуха и Дмитрий Готовчик соответственно, сообщается на сайте главы государства.


Фото: «Мінская праўда»

В кресле председателя Глусского райисполкома 56-летний Степан Чечуха сменил Владимира Царикова, который был главой района с марта 2015 года. Ранее Чечуха был председателем Стародорожского райисполкома Минской области — с 2016 года до сентября 2017-го, когда его сменил Николай Карпович.

Степан Владимирович закончил Белорусскую сельскохозяйственную академию. Начинал работать в колхозе «Барацьбіт» Стародорожского района агрономом, через 13 лет был избран председателем правления. В 2000 году назначен председателем Дражновского сельского исполнительного комитета Стародорожского района. А в январе 2009-го возглавил район.


Дмитрий Готовчик. Фото: «Сельскае жыццё»

Дмитрий Готовчик назначен на пост председателя Дрибинского райисполкома вместо Дмитрия Василевского, которого поставили руководить районом в марте 2016 года. С декабря 2015-го Готовчик был правой рукой Василевского — первым зампредом, курирующим сферу сельского хозяйства и продовольствия.

Готовчику 43 года. Он окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности «бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности», Академию управления при президенте. С 2001 года работал в Горецком райисполкоме, возглавлял Ходоровский сельисполком, был замдиректора учхоза БГСХА. В апреле 2014 года Дмитрия Владимировича избрали председателем Горецкого районного Совета депутатов, пишет газета «Сельскае жыццё».

 
 
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Оба чиновника - выпускники сельхозакадемии в Горках.

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