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В Глусском и Дрибинском районах - новые главы регионов. Вот что о них известно
05.03.2018 17:04 — Новости Экономики | Tut.by
Новых председателей Глусского и Дрибинского районов назначил Александр Лукашенко 5 марта. Ими стали Степан Чечуха и Дмитрий Готовчик соответственно,
В кресле председателя Глусского райисполкома 56-летний Степан Чечуха сменил Владимира Царикова, который был главой района с марта 2015 года. Ранее Чечуха был председателем Стародорожского райисполкома Минской области — с 2016 года до сентября 2017-го, когда его сменил Николай Карпович.
Степан Владимирович закончил Белорусскую сельскохозяйственную академию. Начинал работать в колхозе «Барацьбіт» Стародорожского района агрономом, через 13 лет был избран председателем правления. В 2000 году назначен председателем Дражновского сельского исполнительного комитета Стародорожского района. А в январе 2009-го возглавил район.
Дмитрий Готовчик назначен на пост председателя Дрибинского райисполкома вместо Дмитрия Василевского, которого
Готовчику 43 года. Он окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности «бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности», Академию управления при президенте. С 2001 года работал в Горецком райисполкоме, возглавлял Ходоровский сельисполком, был замдиректора учхоза БГСХА. В апреле 2014 года Дмитрия Владимировича избрали председателем Горецкого районного Совета депутатов, пишет газета
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Оба чиновника - выпускники сельхозакадемии в Горках.
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