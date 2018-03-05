Белорусы верят в валюту и наличные

Сбережения хранят в валюте, не готовы делать крупные покупки, но начали верить в снижение инфляции — такой портрет экономического поведения белорусов показал опрос Нацбанка. В целом, считают аналитики, инфляционные ожидания пусть медленно, но дрейфуют в сторону улучшения.

Национальный банк Беларуси обнародовал 5 марта результаты анализа инфляционных ожиданий белорусов, который проводился путем опроса в феврале 2018 года. Исследование проводилось следующим образом: были опрошены 1 000 человек старше 18 лет по трем блокам вопросов: цены, покупки, сбережения.

Выяснилось, что белорусы ощущают рост цен на уровне, почти в три раза превышающем официальную инфляцию.

Что касается цен, то белорусы оценили ощущаемый уровень инфляции как 12,4%. При этом более 47,9% респондентов считают, что за последние 12 месяцев цены выросли очень сильно (в ноябре 2017 было 51,8%), 38,7% – что выросли умеренно (34,7%), 11,6% – что выросли незначительно (11,2%). Так что, в целом ощущения роста цен снижается.

Если говорить об ожидаемом уровне инфляции на ближайшие 12 месяцев, то он оценивается белорусами как 11,6%. При этом 23,5% опрошенных ожидают, что цены будут расти медленнее, чем сейчас, 59,8% – что будут расти так же интенсивно, а 11,9% – что будут расти быстрее, чем сейчас.

Что еще показал опрос?

- белорусы хранят сбережения в валюте (70,7%) и наличными (38,9%);

- считают неблагоприятным временем для крупных покупок, в том числе в кредит (70,1% в целом и 65% в кредит);

- крупных покупок за последние три месяца не было (45,4%);

- считают неблагоприятным временем для сбережений (70,7%).

Дрейфуем в сторону улучшения

Результаты второго опроса Нацбанка минимально лучше первого, который прошел в ноябре 2017 года, но «в целом свидетельствуют о том, что оценка инфляции населением существенно выше официальных данных», прокомментировал БДГ финансовый консультант Михаил Грачев.

«В феврале население оценило инфляцию на уровне 12,4% (оценка в ноябре-2017 12,9%), официальная инфляция в этот же период составила примерно 4,5%», - пояснил эксперт.

В целом, считает он, что инфляционные настроения соотечественников существенно не изменились.

«Но есть небольшие позитивные изменения, и их нельзя не отметить. Это повышение доли опрошенных, предпочитающих для сбережения национальную валюту в противовес иностранной. Первых стало 29,3% в последнем опросе, против 25,6% в ноябре-2017. И второе – увеличение спроса на недвижимость как форму сбережения (18,8% в феврале-2018 против 16,3% в ноябре-2017)», - пояснил Грачев.

Фактически, добавил он, «инфляционные ожидания пусть медленно, но дрейфуют в сторону улучшения». «Беларусь около трех лет живет в условиях стабильной финансовой системы. Стабилизировался курс белорусского рубля, официальная инфляция находится на исторических минимумах. Теперь основная задача руководства государства – добиться стабильного роста доходов населения при сохранении текущих цен потребительского рынка», - заключил финансовый аналитик.