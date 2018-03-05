Статкевич: Мы подадим новую заявку на проведение шествия 25 марта

Часть оргкомитета по празднованию 100-летия БНР во главе с Николаем Статкевичем планирует подать новую заявку на проведение шествия 25 марта. Об этом оргкомитет заявил на крыльце закрытого офиса партии БНФ.



Скриншот видео «Радыё Свабода»

Сегодня в офисе БНФ должно было состояться заседание оргкомитета по празднованию 100-летия БНР. Но за несколько часов до заседания его было решено перенести «из-за разногласий».

Тем не менее несколько членов оргкомитета под руководством Николая Статкевича, вечером все же пришли к офису БНФ и прямо на крыльце провели встречу.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Тут присутствуют представители 7 организаций из 13, которые в январе подавали заявки на проведение шествия на 25 марта. Тогда подали заявку на проведение шествия и концерт. Но неделю назад в связи с тем, что власти стали предлагать нам две другие площадки, оргкомитет решил принять площадку возле Оперного театра. Вместе с тем власти настаивали, чтобы мы отказались от шествия. В итоге четыре организации из 13 пошли на компромисс и решили отказаться от шествия и согласиться только на концерт. Но мы от шествия не готовы отказаться, — заявил Статкевич. — Если бы мы были едины, мы бы смогли отстоять и шествие, и концерт.

Статкевич отметил, что оргкомитет фактически оказался расколот. Но никаких обязательств на четыре организации, которые подали вторую заявку и получили на нее положительный ответ от Мингорисполкома, оргкомитет не накладывал.

— Поэтому мы должны внести корректировки в это решение. Предлагаю подать новую заявку с новым маршрутом шествия и временем: чтобы заканчивалось оно возле Большого театра и как раз ко времени начала концерта. Наша задача, чтобы было и шествие, и концерт, — сказал политик.

Среди собравшихся была лидер «Говори правду» Татьяна Короткевич. Она спросила у Статкевича, что будет делать оргкомитет, если Мингорисполком не даст разрешение на проведение шествия.

— Мы все видели, чем в прошлом году закончилось шествие. Если вас и других лидеров арестуют, никакого концерта уже не будет, — сказала Короткевич. — У нас есть время не бодаться один с другим, а сесть и подумать, что можно сделать, чтобы это был не просто праздник блинов.

— Я уверен на 100 процентов, что никаких задержаний не будет. Давайте настроимся на праздничный лад, давайте договариваться, уверен, что у власти есть мозги и никаких задержаний не будет, — ответил ей представитель «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель.

— Мы тут собрались, чтобы принять решение по подаче заявки, мы это тут и решаем, — добавил Статкевич.

В итоге было решено разделить обязанности оргкомитета: одни будут отвечать за организацию концерта, вторые — за организацию шествия.

— Нас не переиграют, не перекрутят! — закончил встречу оргкомитета Николай Статкевич.