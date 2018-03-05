Универсальный специалист. Куда уходят на повышение сотрудники Службы безопасности президента

Новым министром спорта и туризма назначен Сергей Ковальчук. О нем практически ничего не известно, кроме того, что он около 14 лет проработал в Службе безопасности президента. Выходцы из этой структуры после службы нередко идут на подобные повышения. TUT.BY вспомнил другие назначения.

Сергей Ковальчук



Фото: БЕЛТА

5 марта Александр Лукашенко назначил министром спорта 49-летнего Сергея Ковальчука. Президент назвал его «толковым военным человеком», а, по мнению главы государства, «на новом месте как раз не хватает дисциплины».

Из официальной биографии известно, что Ковальчук был сотрудником Службы безопасности президента (СБП) в течение 14 последних лет. По данным Naviny.by, ушел начальником одного из отделов службы.

«Генерал не сработал [бывший министр спорта Шамко], поэтому брали пониже, хотя не очень низко», — вскользь упомянул статус нового министра Александр Лукашенко.

До работы в СБП Ковальчук 15 лет посвятил Вооруженным силам. Его служба отмечена медалями и орденом.

По словам нового министра, он всю жизнь занимался разными видами спорта — сейчас это беговые лыжи. Сергей Ковальчук родом из села Журавок в Брестской области. Окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище, а позже и Военную академию в Беларуси.

Николай Латышенок



Фото: пресс-служба президента Беларуси

В начале февраля 54-летний Николай Латышенок стал помощником президента по общим вопросам. Вопросам «от земли до неба, то есть по всем вопросам, которыми занимается президент», как выразился Лукашенко.

До того Латышенок больше 20 лет проработал в Службе безопасности. Там прошел путь от старшего офицера до начальника управления личной охраны. С августа 2017-го Латышенок состоял в запасе, но уже через полгода он понадобился президенту снова.

В президентской охране он оказался после службы в погранвойсках и Вооруженных силах — Латышенок выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Позже получил еще и диплом в Академии управления при президенте.

Кстати, Николай Латышенок играет в хоккей в любительском клубе, пишет издание «Наша Ніва». Сам он уроженец Витебщины, из деревни Заборье Миорского района.

Андрей Павлюченко



Фото: пресс-служба президента

В декабре 2017 года начальником Оперативно-аналитического центра, самого закрытого из ведомств, стал полковник Андрей Павлюченко. Его биографии нет в открытом доступе. Известно только, что ему около 40 лет.

До того он меньше года руководил Службой безопасности — успешно и без претензий, сказал Лукашенко. «Учитывая его потенциал как оперативного работника, как специалиста-аналитика, принято такое решение».

Госсекретарь Совбеза Станислав Зась упоминал ранее, что Павлюченко работает в Службе безопасности с 1996 года, где прошел там «все должности» и знает особенности оперативно-боевой деятельности.

«Человек в жизни хлебнул всего, несмотря на свой возраст. Мне нравится его железная исполнительность», — отзывался о нем когда-то Лукашенко.

Интересно, что «навести порядок и наладить работу» в ОАЦ после череды тамошних отставок помог заместитель Павлюченко в Службе безопасности Дмитрий Шахраев. Именно он сегодня возглавил СБП, когда начальник отправился в новое ведомство.

Андрей Втюрин



Фото с сайта vsr.mil.by

Андрей Втюрин проработал в СБП почти 20 лет. Их них семь лет — с 2007-го по 2014-й — на посту руководителя.

С 2014 года по решению президента Втюрин занимает должность заместителя госсекретаря Совбеза. Некоторые назвали это повышением, другие — понижением.

По одной из версий, это результат скандала с российским пранкером, который якобы смог дозвониться напрямую президенту от имени сына Виктора Януковича. В то же время в СБП рассказывали, как ежегодно предотвращается по 12−15 серьезных угроз .

«Так получается, что 24 часа в сутки семь дней в неделю ты обеспечиваешь безопасность президента, других охраняемых лиц и объектов. (…) Все прекрасно понимают, что работа в такой структуре, как Служба безопасности президента, связана с риском, с готовностью закрыть собой человека. Это каждый день на передовой», — рассказывал Втюрин в день своего назначения в Совбез изданию «СБ. Беларусь Сегодня».

Об Андрее Втюрине известно немного: родился в Пензе, ему сейчас 46 лет. Окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России, а потом Академию МВД Беларуси.

Вадим Синявский

47-летний Вадим Синявский попал в Службу безопасности на три года из милиции. А в 2012 году вернулся в родную стихию уже начальником Департамента охраны МВД.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Через пару лет он был назначен главным милиционером Гродненщины. На днях он получил генеральские погоны.

Уроженец города Молодечно Минской области. Согласно официальной биографии , окончил Саратовское высшее военное командное училище имени Дзержинского МВД СССР, а позже Академию МВД Беларуси.

Евгений Дверницкий

В 2000-е руководители Службы безопасности президента нередко занимали руководящие посты в силовых ведомствах.

Евгений Дверницкий после трех лет начальником СБП в 2004 году стал заместителем министра внутренних дел — начальником управления милиции общественной безопасности. Но на этом посту проработал не больше года.



Скриншот из газеты «Народная воля»

Через несколько лет Лукашенко отправил его в аппарат Представительства Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Там 65-летний Дверницкий работает уже восемь лет.

Известно , что до работы в охране Дверницкий руководил Госкомитетом финансовых расследований и был зампредом Главной государственной налоговой инспекции Еще раньше — начальником Шкловского РОВД, откуда родом. Окончил Минскую специальную среднюю школу милиции, а потом и Минскую высшую школу МВД СССР.

Юрий Жадобин



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 2003 году Юрий Жадобин пришел начальником в Службу безопасности президента с поста замминистра внутренних дел. И проработал в СБП четыре года.

В 2007-м был назначен председателем КГБ, но уже в следующем году лишился поста — по слухам, из-за взрыва у стелы «Минск — город-герой». Затем работал госсекретарем в Совете безопасности. И, наконец, министром обороны в течение пяти лет, после чего был уволен в запас по возрасту.

Сейчас ему 63 года. Уроженец украинского Днепропетровска. Окончил Казанское высшее танковое командное училище и Военную академию бронетанковых войск в Москве.

Любопытно, что его сын, подполковник Виктор Жадобин, в 2016-м возглавил воинскую часть, созданную специально для охраны АЭС в Островце.

Геннадий Невыглас

63-летний Геннадий Невыглас управлял СБП с 2000-го по 2001 год, куда пришел с должности заместителя председателя Госпогранкомитета. А после службы в охране был утвержден на должность госсекретаря Совбеза — помощника президента по вопросам национальной безопасности, где работал до 2006 года.





Затем два года был главой Администрации президента. Еще восемь лет возглавлял Белорусскую федерацию футбола (до 2011-го), а затем пять лет был заместителем госсекретаря ОДКБ. «Спокойно провожу пенсию», — рассказал он в интервью изданию «Трибуна» весной 2016-го.

Родился в той же деревне на Гродненщине, где и нынешний управделами президента Виктор Шейман — Солтанишки Вороновского района. Окончил Московское высшее пограничное командное училище КГБ и Высшую школу КГБ СССР имени Дзержинского.

Владимир Наумов



Фото: naviny.by

Владимир Наумов всего год был начальником Службы безопасности президента — с 1999-го по 2000-й. И если в президентскую охрану он пришел как бывший командир спецподразделения «Алмаз», то вышел оттуда главой МВД. После девяти лет министром (рекорд для глав МВД Беларуси) ушел в отставку по состоянию здоровья.

В 2014-м «Народная воля» сообщала, что Наумов по рекомендации бывшего главы МВД России Бориса Грызлова устроился в один из российских концернов, связанный с военно-промышленным комплексом.

Сейчас 62-летний Наумов живет в России, где у него «хорошая работа». Об этом он недавно рассказал ведомственному изданию «На страже».

Родился Наумов в Смоленске, окончил Минскую высшую школу МВД. В общей сложности проработал в милиции 33 года и ушел в отставку генерал-лейтенантом.