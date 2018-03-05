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Универсальный специалист. Куда уходят на повышение сотрудники Службы безопасности президента
05.03.2018 23:17 — Новости Экономики | Tut.by
Новым министром спорта и туризма
Сергей Ковальчук
5 марта Александр Лукашенко назначил министром спорта 49-летнего Сергея Ковальчука. Президент назвал его «толковым военным человеком», а, по мнению главы государства, «на новом месте как раз не хватает дисциплины».
Из официальной биографии известно, что Ковальчук был сотрудником Службы безопасности президента (СБП) в течение 14 последних лет. По
«Генерал не сработал [бывший министр спорта Шамко], поэтому брали пониже, хотя не очень низко», — вскользь упомянул статус нового министра Александр Лукашенко.
До работы в СБП Ковальчук 15 лет посвятил Вооруженным силам. Его служба отмечена медалями и орденом.
По
Николай Латышенок
В начале февраля 54-летний Николай Латышенок стал помощником президента по общим вопросам. Вопросам «от земли до неба, то есть по всем вопросам, которыми занимается президент», как
До того Латышенок больше 20 лет проработал в Службе безопасности. Там прошел путь от старшего офицера до начальника управления личной охраны. С августа 2017-го Латышенок состоял в запасе, но уже через полгода он понадобился президенту снова.
В президентской охране он оказался после службы в погранвойсках и Вооруженных силах — Латышенок выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Позже получил еще и диплом в Академии управления при президенте.
Кстати, Николай Латышенок играет в хоккей в любительском клубе,
Андрей Павлюченко
В декабре 2017 года начальником Оперативно-аналитического центра, самого закрытого из ведомств, стал полковник Андрей Павлюченко. Его биографии нет в открытом доступе. Известно только, что ему около 40 лет.
До того он меньше года руководил Службой безопасности — успешно и без претензий, сказал Лукашенко. «Учитывая его потенциал как оперативного работника, как специалиста-аналитика, принято такое решение».
Госсекретарь Совбеза Станислав Зась
«Человек в жизни хлебнул всего, несмотря на свой возраст. Мне нравится его железная исполнительность», — отзывался о нем когда-то Лукашенко.
Интересно, что «навести порядок и наладить работу»
Андрей Втюрин
Андрей Втюрин проработал в СБП почти 20 лет. Их них семь лет — с 2007-го по 2014-й — на посту руководителя.
С 2014 года по
По одной из версий, это результат
«Так получается, что 24 часа в сутки семь дней в неделю ты обеспечиваешь безопасность президента, других охраняемых лиц и объектов. (…) Все прекрасно понимают, что работа в такой структуре, как Служба безопасности президента, связана с риском, с готовностью закрыть собой человека. Это каждый день на передовой», —
Об Андрее Втюрине известно немного: родился в Пензе, ему сейчас 46 лет. Окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России, а потом Академию МВД Беларуси.
Вадим Синявский
47-летний Вадим Синявский попал в Службу безопасности на три года из милиции. А в 2012 году вернулся в родную стихию уже начальником Департамента охраны МВД.
Через пару лет он был
Уроженец города Молодечно Минской области. Согласно официальной
Евгений Дверницкий
В 2000-е руководители Службы безопасности президента нередко занимали руководящие посты в силовых ведомствах.
Евгений Дверницкий после трех лет начальником СБП в 2004 году стал заместителем министра внутренних дел — начальником управления милиции общественной безопасности. Но на этом посту проработал не больше года.
Через несколько лет Лукашенко отправил его в аппарат Представительства Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Там 65-летний Дверницкий
Юрий Жадобин
В 2003 году Юрий Жадобин пришел начальником в Службу безопасности президента с поста замминистра внутренних дел. И проработал в СБП четыре года.
В 2007-м был назначен председателем КГБ, но уже в следующем году лишился поста — по слухам, из-за взрыва у стелы «Минск — город-герой». Затем работал госсекретарем в Совете безопасности. И, наконец, министром обороны в течение пяти лет, после чего был
Сейчас ему 63 года. Уроженец украинского Днепропетровска. Окончил Казанское высшее танковое командное училище и Военную академию бронетанковых войск в Москве.
Любопытно, что его сын, подполковник Виктор Жадобин, в 2016-м
Геннадий Невыглас
63-летний Геннадий Невыглас управлял СБП с 2000-го по 2001 год, куда пришел с должности заместителя председателя Госпогранкомитета. А после службы в охране был утвержден на должность госсекретаря Совбеза — помощника президента по вопросам национальной безопасности, где работал до 2006 года.
Затем два года был главой Администрации президента. Еще восемь лет возглавлял Белорусскую федерацию футбола (до 2011-го), а затем пять лет был заместителем госсекретаря ОДКБ. «Спокойно провожу пенсию», —
Родился в той же деревне на Гродненщине, где и нынешний управделами президента Виктор Шейман — Солтанишки Вороновского района. Окончил Московское высшее пограничное командное училище КГБ и Высшую школу КГБ СССР имени Дзержинского.
Владимир Наумов
Владимир Наумов всего год был начальником Службы безопасности президента — с 1999-го по 2000-й. И если в президентскую охрану он пришел как бывший командир спецподразделения «Алмаз», то вышел оттуда главой МВД. После девяти лет министром (рекорд для глав МВД Беларуси) ушел в отставку по состоянию здоровья.
В 2014-м «Народная воля» сообщала, что Наумов по рекомендации бывшего главы МВД России Бориса Грызлова устроился в один из российских концернов, связанный с военно-промышленным комплексом.
Сейчас 62-летний Наумов живет в России, где у него «хорошая работа». Об этом он недавно
Родился Наумов в Смоленске, окончил Минскую высшую школу МВД. В общей сложности проработал в милиции 33 года и ушел в отставку генерал-лейтенантом.
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Нередко выходцы из Службы безопасности президента назначались на ключевые руководящие должности в стране.
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