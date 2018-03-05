|
Еще 10 дней: Россельхознадзор снова перенес запрет на белорусское молоко
05.03.2018 19:31 — Новости Экономики | БДГ
Россельхознадзор перенес на 15 марта введение запрета на ввоз белорусского молочного сырья.
Запрет на белорусское молоко российская сторона переносит не впервые. Россельхознадзор 21 февраля
На что будет распространяться запрет
- молоко и сливки;
- молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущённые;
- сыворотку молочную, в том числе сухую;
- концентрат сывороточный и молочного белка.
«Партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 15 марта 2018 года будут возвращены в Республику Беларусь», - заявили в Россельхознадзоре.
С сегодняшнего дня ведомство ввело временные ограничения на поставку колбасы с СООО «Старфуд» и сливок и концентрированного молока с ОАО «Милкавита». Говядину Бобруйского и Слуцкого мясокомбинатов и продукцию ОАО «Молоко» особенно внимательно проверять.
Россельхознадзор попросил белорусскую сторону принять меры для недопущения поставок в РФ товаров с нарушениями и провести расследование по установлению причин нарушений и представить им результаты проверки.
Беларусь и Россия продолжают в Москве переговоры по поставкам белорусской молочной продукции, сообщили в белорусском Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Переговоры идут и сегодня, передает
Напомним, что 1 марта президент Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор перенес на 15 марта введение запрета на ввоз белорусского молочного сырья.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии