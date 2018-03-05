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Еще 10 дней: Россельхознадзор снова перенес запрет на белорусское молоко

05.03.2018 19:31 — Новости Экономики | БДГ  
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Россельхознадзор перенес на 15 марта введение запрета на ввоз белорусского молочного сырья.

Запрет на белорусское молоко российская сторона переносит не впервые. Россельхознадзор 21 февраля направил письмо в Минсельхозпрод Беларуси в связи с озабоченностью по вопросу безопасности молочных продуктов, поступающих из Беларуси. Российское надзорное ведомство заявило об ограничении поставок белорусских молочных продуктов с 26 февраля. Позже дата была пересена на 6 марта. 

На что будет распространяться запрет

- молоко и сливки;

- молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущённые;

- сыворотку молочную, в том числе сухую;

- концентрат сывороточный и молочного белка.

«Партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 15 марта 2018 года будут возвращены в Республику Беларусь», - заявили в Россельхознадзоре.

С сегодняшнего дня ведомство ввело временные ограничения на поставку колбасы с СООО «Старфуд» и сливок и концентрированного молока с ОАО «Милкавита». Говядину Бобруйского и Слуцкого мясокомбинатов и продукцию ОАО «Молоко» особенно внимательно проверять.

Россельхознадзор попросил белорусскую сторону принять меры для недопущения поставок в РФ товаров с нарушениями и провести расследование по установлению причин нарушений и представить им результаты проверки.

Беларусь и Россия продолжают в Москве переговоры по поставкам белорусской молочной продукции, сообщили в белорусском Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Переговоры идут и сегодня, передает БелТА.

Напомним, что 1 марта президент Беларуси заявил, что поставки ограничили из-за образования излишков сухого молока из Новой Зеландии. «Без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем. Потому что меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко», - отметил Александр Лукашенко. 2 марта Россия пообещала урегулировать вопрос с Беларусью по поставкам продовольствия.

 
 
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Россельхознадзор перенес на 15 марта введение запрета на ввоз белорусского молочного сырья.

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