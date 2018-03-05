Женщине стать руководителем в риэлтерском бизнесе сложно — приходится конкурировать с мужчинами за уважение среди других женщин – директор АН «Партнер для всех» Ирина Донцова

Минск встретил недружелюбно

Муж Ирины получил повышение по службе, и семья переехала жить в Минск. Ирина снова оказалась без работы. Заполняла одна за другой анкеты, ходила на собеседования в различные фирмы. Однако диплом педагога востребован не был.

— Только спустя 8 месяцев после переезда в Минск меня взяли на работу агентом в одну из риэлтерских компаний, где я проработала 6 лет. Поначалу прижиться в коллективе было сложно. Приходилось оставаться на работе до 22 часов вчера. Спокойно работать, обзванивать клиентов могла только тогда, когда коллеги уже уходили домой и освобождался телефон. Вспоминаю то время, когда я ездила по городу с одним и тем же прокомпостированным талончиком и без сотового телефона. На осмотр квартиры к первым клиентам могла приехать в 7.00-7.30, — дополняет героиня.

За год работы агентом Ирина вышла в число лучших и сама занялась обучением новичков.

От руководителя группы до руководителя компании

Проводя одну из сделок по продаже новостройки, ей предложили перейти на работу в агентство – дочернюю компанию крупной строительной организации в Минске.

— Я согласилась. Мне было поставлено условие за год помочь руководству компании поднять ее на более высокий уровень. В случае получения высокого результата мне было обещано попадание в состав учредителей компании. Партнеры по бизнесу сдержали свое слово. Но чего мне это стоило?! Каждый день приходилось работать до самого позднего вечера и по выходным, брать на себя ответственность и решать массу самых различных вопросов по ведению бизнеса. Силы мои были на пределе. Но я не могла расстаться со своими учениками. Для себя поняла, что главное — не бренд компании, а люди, с которыми меня связала судьба.

Я принимаю для себя серьезное решение — расстаюсь с партнерами. Понимаю, что это не мое. Хотя очень благодарна всем руководителям компаний, где работала, — говорит наша героиня.



