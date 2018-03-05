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Женщине стать руководителем в риэлтерском бизнесе сложно — приходится конкурировать с мужчинами за уважение среди других женщин – директор АН «Партнер для всех» Ирина Донцова
06.03.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
От учителя — к продавщице на рынке
Ирина Донцова выросла в научной среде. Долгое время жила в Латвии. По совету родителей закончила педагогический институт. После окончания вуза работала учителем физики и математики. Потом вышла замуж за военнослужащего и уехала с ним жить на Кубу. Преподавала физику и математику при посольстве для детей военнослужащих и других русскоязычных специалистов на Острове Свободы.
После возвращения на Родину жила и работала учителем в Бобруйске: двое детей, декрет, финансовые трудности в семье. Встал вопрос о том, что нужно зарабатывать.
— В те годы расцветал челночный бизнес и рыночная торговля. Но лично мне было неудобно стоять и торговать на рынке. В любую минуту мимо могли пройти мои ученики или их родители. Поэтому я организовала несколько торговых точек, где продавала цветы. Сама ездила в Польшу, покупала там открытки и сочиняла по ним разные творческие цветочные композиции. Но я понимала, что рыночная торговля — это достаточно скучное занятие. Хотелось заниматься чем-то более значительным и интересным, — рассказывает Ирина Донцова.
Минск встретил недружелюбно
Муж Ирины получил повышение по службе, и семья переехала жить в Минск. Ирина снова оказалась без работы. Заполняла одна за другой анкеты, ходила на собеседования в различные фирмы. Однако диплом педагога востребован не был.
— Только спустя 8 месяцев после переезда в Минск меня взяли на работу агентом в одну из риэлтерских компаний, где я проработала 6 лет. Поначалу прижиться в коллективе было сложно. Приходилось оставаться на работе до 22 часов вчера. Спокойно работать, обзванивать клиентов могла только тогда, когда коллеги уже уходили домой и освобождался телефон. Вспоминаю то время, когда я ездила по городу с одним и тем же прокомпостированным талончиком и без сотового телефона. На осмотр квартиры к первым клиентам могла приехать в 7.00-7.30, — дополняет героиня.
За год работы агентом Ирина вышла в число лучших и сама занялась обучением новичков.
От руководителя группы до руководителя компании
Проводя одну из сделок по продаже новостройки, ей предложили перейти на работу в агентство – дочернюю компанию крупной строительной организации в Минске.
— Я согласилась. Мне было поставлено условие за год помочь руководству компании поднять ее на более высокий уровень. В случае получения высокого результата мне было обещано попадание в состав учредителей компании. Партнеры по бизнесу сдержали свое слово. Но чего мне это стоило?! Каждый день приходилось работать до самого позднего вечера и по выходным, брать на себя ответственность и решать массу самых различных вопросов по ведению бизнеса. Силы мои были на пределе. Но я не могла расстаться со своими учениками. Для себя поняла, что главное — не бренд компании, а люди, с которыми меня связала судьба.
Я принимаю для себя серьезное решение — расстаюсь с партнерами. Понимаю, что это не мое. Хотя очень благодарна всем руководителям компаний, где работала, — говорит наша героиня.
«Партнер для всех» — новое имя команды
В декабре 2016 года Ирина создала агентство недвижимости «
Костяк агентства составляют опытные специалисты, проработавшие на рынке как минимум 6-7 лет.
— Компания — это моя вторая семья. Меня часто называют «мамкой», потому что я беспокоюсь за каждого своего работника независимо от возраста. Самая большая сложность в бизнесе — взять на себя ответственность за каждого человека, создать условия для максимального развития его способностей.
Легко ли быть директором компании?
— Быть директором компании — значит иметь большую работоспособность, быть морально и стрессоустойчивым, иметь огромные знания не только в области недвижимости, но и в других смежных отраслях, постоянно развиваться самому и создавать условия для развития своих сотрудников, проводить большую работу по объединению команды, видеть и раскрывать таланты всех специалистов и нести ответственность за них.
Легко ли женщине руководить бизнесом?
— Женщине очень сложно руководить бизнесом, особенно риэлтерским, где преимущественно работают тоже женщины. Поэтому в нашем бизнесе женщин-руководителей не более 10-15%.
На начальном этапе, пока шло мое становление лидером, а шло оно очень долго, надо было научиться удержать команду. Женщины, по сравнению с мужчинами, более трудолюбивы, но и более эмоциональны. Мужчины прагматичнее женщин и, что там говорить, хитрее. Они находят трудолюбивых женщин, делают их своими заместителями, а сами спокойно занимаются своими делами.
Женщине-бизнесмену, чтобы завоевать авторитет руководителя среди женщин, чтобы они восхищались, ценили и доверяли ей, приходится нелегко.
Как все успеть?
Чтобы все успевать, надо быть очень организованным человеком и уметь планировать свою работу, считает директор компании. Результатом четкого планирования явилось то, что я получила еще 2 образования: экономическое и юридическое.
— Я часто общаюсь с успешными женщинами и учусь у них организованности. У меня четко расписан каждый день, вплоть до минут. Это и встречи с партнерами, и переговоры с клиентами, и работа с сотрудниками. Когда я вижу, как бездарно организуют и проводят время некоторые люди, меня это очень раздражает. Всегда говорю своим коллегам и клиентам, что мое время стоит очень дорого.
Работа для меня в приоритете, но семье я стараюсь уделять достаточно времени. Два раза в неделю хожу в спортзал и занимаюсь йогой, — говорит Ирина Донцова.
Дети приняли решение работать вместе со мной в агентстве и помогать в его развитии.
Вести хозяйство дома времени катастрофически не хватает. Очень помогает семья.
— Я благодарна своему мужу за понимание и поддержку. Мечтаю в 60 лет сесть и написать книгу «Женщина в бизнесе». Лично я не считаю себя слишком успешной бизнес-леди. Но есть о чем рассказать и поделиться своим опытом. Женщине в бизнесе нелегко. Руководить одной фирмой — это как быть главой 4-5 семей одновременно. Это большая нагрузка, и не каждая женщина сможет это выдержать.
Хочу пожелать нашим женщинам учиться слышать себя, не бояться кардинальных изменений, уметь выбирать достойное окружение и помнить, что продуктивность работы зависит от хорошего отдыха и умения распределять свои силы!
Фото: Павел Садовский
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Женщине стать руководителем в риэлтерском бизнесе сложно — приходится конкурировать с мужчинами за уважение среди других женщин – директор АН «Партнер для всех» Ирина Донцова
Накануне 8 Марта Realt.by встретился с Ириной Донцовой – директором и учредителем АН «Партнер для всех». Она была нацелена на результат еще со студенческой скамьи и...
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