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Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2018 года

06.03.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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На рынке долгосрочной аренды установилась относительно спокойная ситуация. Количество запросов по поиску съемного жилья за месяц изменилось незначительно (-1,8%), однако есть важное отличие с прошлым годом. Сейчас нет чрезвычайно большой разницы по уровню спроса с летними месяцами. Активность арендаторов всего на 23% ниже летнего пика, в то время как год назад снижение в зимние месяцы достигало 40%. 

Количество свободных квартир за месяц ощутимо увеличилось (+11%). Наибольший приток новых объектов наблюдался у 3-комнатных квартир (+18,8%). Сегмент 2-комнатных квартир вырос в размерах на 15,2%. Наконец, "однушек" в феврале стало больше на 5,1%.

Текущий уровень предложения в общем соответствует прошлогоднему, разница между ними небольшая. По опыту прошлых лет предложение будет расти до апреля-мая, после чего начнет сокращаться под наплывом абитуриентов и выпускников ВУЗов, остающихся в Минске

Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2018 года

Динамика цен феврале 2018 года была разнонаправленной. Ощутимо прибавили в цене только 1-комнатные квартиры, у квартир с двумя и тремя комнатами было зафиксировано снижение цен.

За последний год подорожала аренда всех типов квартир. В наибольшей степени арендные ставки выросли у «однушек» (+7,3%), чуть меньше у 2-комнатных квартир (+6,5%). Аренда квартиры с тремя комнатами подорожала в среднем на 4,1%.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

1-комнатные квартиры — $243 (рост к февралю на 3,7%);

2-комнатные квартиры — $302 (снижение на 3,1%);

3-комнатные квартиры — $370 (снижение на 0,1%).

География арендных ставок в феврале 2018 года выглядела следующим образом:

Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2018 года
Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2018 года

В последнее время квартиры дорожали быстрее, чем аренда, что негативно сказывалось на доходности последней. Индекс доходности аренды снизился в феврале четвёртый раз подряд и составил 5,92%. В ближайшие месяцы тенденция скорее всего продолжится, так как рынок аренды ждет низкий сезон спроса, когда цены практически не растут. 

Несмотря на последние негативные изменения, средняя доходность от сдачи квартиры в аренду по-прежнему значительно превышает лучшую доходность от валютных депозитов.

Больше на эту тему: Сколько можно было заработать на аренде за последние годы (и как изменение цен на квартиры скорректировало эту сумму)

Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2018 года
 
Теги: Минск
 
 
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На рынке долгосрочной аренды растёт конкуренция среди собственников, в результате чего опустились цены на 2- и 3-комнатные квартиры.

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