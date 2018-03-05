Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2018 года

На рынке долгосрочной аренды установилась относительно спокойная ситуация. Количество запросов по поиску съемного жилья за месяц изменилось незначительно (-1,8%), однако есть важное отличие с прошлым годом. Сейчас нет чрезвычайно большой разницы по уровню спроса с летними месяцами. Активность арендаторов всего на 23% ниже летнего пика, в то время как год назад снижение в зимние месяцы достигало 40%.

Количество свободных квартир за месяц ощутимо увеличилось (+11%). Наибольший приток новых объектов наблюдался у 3-комнатных квартир (+18,8%). Сегмент 2-комнатных квартир вырос в размерах на 15,2%. Наконец, "однушек" в феврале стало больше на 5,1%.

Текущий уровень предложения в общем соответствует прошлогоднему, разница между ними небольшая. По опыту прошлых лет предложение будет расти до апреля-мая, после чего начнет сокращаться под наплывом абитуриентов и выпускников ВУЗов, остающихся в Минске.



