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Обзор рынка аренды квартир в Минске за февраль 2018 года
06.03.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
На рынке долгосрочной аренды установилась относительно спокойная ситуация. Количество запросов по поиску съемного жилья за месяц изменилось незначительно (-1,8%), однако есть важное отличие с прошлым годом. Сейчас нет чрезвычайно большой разницы по уровню спроса с летними месяцами. Активность арендаторов всего на 23% ниже летнего пика, в то время как год назад снижение в зимние месяцы достигало 40%.
Количество свободных квартир за месяц ощутимо увеличилось (+11%). Наибольший приток новых объектов наблюдался у 3-комнатных квартир (+18,8%). Сегмент 2-комнатных квартир вырос в размерах на 15,2%. Наконец, "однушек" в феврале стало больше на 5,1%.
Текущий уровень предложения в общем соответствует прошлогоднему, разница между ними небольшая. По опыту прошлых лет предложение будет расти до апреля-мая, после чего начнет сокращаться под наплывом абитуриентов и выпускников ВУЗов, остающихся в Минске.
Динамика цен феврале 2018 года была разнонаправленной. Ощутимо прибавили в цене только 1-комнатные квартиры, у квартир с двумя и тремя комнатами было зафиксировано снижение цен.
На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
1-комнатные квартиры — $243 (рост к февралю на 3,7%);
2-комнатные квартиры — $302 (снижение на 3,1%);
3-комнатные квартиры — $370 (снижение на 0,1%).
В последнее время квартиры дорожали быстрее, чем аренда, что негативно сказывалось на доходности последней. Индекс доходности аренды снизился в феврале четвёртый раз подряд и составил 5,92%. В ближайшие месяцы тенденция скорее всего продолжится, так как рынок аренды ждет низкий сезон спроса, когда цены практически не растут.
Несмотря на последние негативные изменения, средняя доходность от сдачи квартиры в аренду по-прежнему значительно превышает лучшую доходность от валютных депозитов.
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На рынке долгосрочной аренды растёт конкуренция среди собственников, в результате чего опустились цены на 2- и 3-комнатные квартиры.
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