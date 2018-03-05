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В ОДКБ заявили о готовности направить миротворцев на Донбасс

06.03.2018 13:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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ОДКБ готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Москве начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«То, что касается конкретно Донбасса. Сейчас проходит и в отдельных средствах массовой информации, и на отдельных ресурсах в сети, что даже американцы высказывают свое мнение об участии или неучастии контингентов миротворцев ОДКБ в миссии на Донбассе. Я скажу, что мы готовы. А какое будет принято решение, в соответствии с ним будет поставлена и задача. Будем ее выполнять», — заявил Анатолий Сидоров.

Он пояснил, что миротворческий потенциал ОДКБ может применяться в двух случаях. «Если это касается территории члена Организации — решение принимается Советом коллективной безопасности ОДКБ, то есть главами государств, — отметил начальник Объединенного штаба ОДКБ. — Второй вариант — это если миротворческие силы ОДКБ применяются в соответствии с решением Организации Объединенных Наций и по мандату ООН. Тогда они могут быть применены на территории государств, не являющихся членами ОДКБ».

Анатолий Сидоров сообщил, что в целом численность миротворческих сил ОДКБ составляет более 3 тыс. 600 человек. «Из их числа могут быть сформированы в зависимости от обстановки и потребности любые миротворческие силы: необходимо 20 человек — будут готовы 20, необходима тысяча — будет готова тысяча человек», — указал он.

Начальник штаба обратил внимание, что миротворцы ОДКБ хорошо подготовлены. «Это по оценке не только наших, но и специалистов ООН», — констатировал Анатолий Сидоров.

Миротворческий контингент ОДКБ может быть готов к выполнению задач в самые кратчайшие сроки. «То есть в течение 24 часов в принципе они могут убыть в любую точку мира для выполнения миротворческих задач», — сказал Анатолий Сидоров.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональная международная организация, в которую входят Армения, Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Но Украина считает, что страны ОДКБ не могут участвовать в миротворческой миссии на Донбассе. В том числе и Беларусь.

«Насколько я знаю, Беларусь не вышла из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы мы не говорили, что страны ОДКБ тоже участвуют в миссии», — заявила недавно заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире «5 канала».

Президент Беларуси Александр Лукашенко в феврале в очередной раз заявил о готовности направить миротворцев на линию разграничения на Донбассе, если такая договоренность будет достигнута между российской и украинской стороной.

Владимир Путин на прошлой неделе также рассказал об идее Меркель по миротворцам на Донбассе.

 
 
Ссылка на источник 101
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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональная международная организация, в которую входят Армения, Беларусь, Россия, Казахстан,...

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