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В учениях ОДКБ не планируется применять новое ядерное оружие, анонсированное Путиным

06.03.2018 13:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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В учениях ОДКБ, которые планируется провести в этом году, не планируется применять новые виды российских вооружений, которые были представлены президентом России в его недавнем послании парламенту. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Москве начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

«Нет, конечно, не планируется», — сказал Анатолий Сидоров, отвечая на вопрос о возможности применения новейших образцов российских вооружений в учениях ОДКБ.

«Потому что мы проводим учения на конкретных территориях, конкретных регионах коллективной безопасности. А те типы, образцы вооружений, о которых было сказано в послании, — это относится к стратегическому, а тем более еще и к ядерному оружию. Конечно, не планируется. Это прерогатива совершенно другая», — пояснил начальник Объединенного штаба ОДКБ.

Как уточнил Сидоров, ОДКБ проведет в октябре-ноябре этого года учения коллективных авиационных сил. «В этом году проведем учения коллективных авиационных сил. Сроки — октябрь-ноябрь 2018 года. Место проведения — Центральноазиатский регион коллективной безопасности», — цитирует начальника Объединенного штаба ОДКБ ТАСС.

По его словам, в ходе учений, в частности, будут отрабатываться задачи по переброске воинских контингентов в район учений.

Сидоров уточнил, что сейчас создается объединенное управление, которое отработает вопрос планирования переброски войск. Он напомнил, что в этом году также планируются учения «Боевое братство», которые пройдут на территории четырех государств — членов ОДКБ.

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Как уточнил начальник Объединенного штаба, ОДКБ проведет в октябре-ноябре этого года учения коллективных авиационных сил

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