Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже 6 марта завершились ростом российского рубля

Во вторник, 6 марта, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги иностранными валютами на текущей неделе.

Так, по итогам торгов установлены следующие курсы валют:

- курс доллара США по сравнению с предыдущими торгами ПОНИЗИЛСЯ на 0,0065 BYN (-0,33%) и был зафиксирован на уровне 1,9649 BYN/USD;

- курс евро стал НИЖЕ на 0,0005 BYN (-0,02%) и по итогам торгов составил 2,4236 BYN/EUR;

- курс российского рубля УВЕЛИЧИЛСЯ на 0,0219 BYN ( 0,63%) за 100 RUB и теперь равен 3,4743 BYN/100 RUB.

Оборот в торговле долларом США на торгах БВФБ 6 марта составил 17,578 млн. BYN, уменьшившись по сравнению с предыдущими торгами (21,104 млн. BYN).

Объем торговли евро составил 12,935 млн. BYN, что также ниже объема торгов в понедельник (20,120 млн. BYN).

Объем торговли российским рублем по сравнению с торгами 5 марта увеличился и составил 15,385 млн. BYN (на предыдущих торгах объем торговли российским рублем составлял 8,604 млн. BYN).

149 В блог