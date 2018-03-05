Суд над белорусом Юрием Политикой, которого в Украине обвиняют в шпионаже , идет уже почти месяц. Ему грозит 10−15 лет тюрьмы. По данным Генпрокуратуры Украины. «Украинская правда» поговорила с людьми, с которыми в Украине контактировал белорус.



Фото: скриншот из видео «Радыё Свабода»

Как ранее стало известно, согласно данным следствия, Юрий Политика обратился к священнику Екатерининской церкви в Чернигове Евгению Орде и сказал, что хочет вступить в украинский добровольческий батальон, чтобы воевать в АТО. Орда направил его к знакомому военному командиру по имени Игорь.

Сам обвиняемый в суде заявил, что не хотел воевать и не планировал ехать на Донбасс, а хотел вступить в общественную организацию «Север» и быть волонтером.

В офис ОФ «Севера» — общественного формирования, волонтерской организации, образованной в 2015 году на базе одноименного добровольческого батальона, Политика пришел в 2016 году. Офис располагается в центре Чернигова. Политика там объяснил, что уроженец Минска, закончил юридический факультет Белорусского госуниверситета, работал по специальности в филиале одного из российских банков, но очень хочет «помочь Украине в сложное для нее время».

«Север», куда пришел белорус, помогает украинским пограничникам в охране границы с применением беспилотников и аэроразведки. На 70%-80% структура состоит из участников АТО, в основном бывших членов добробатов. Взять в организацию Политику не могли. Об этом предупредили сразу, ссылаясь на его гражданство и законодательство Украины.

Из материалов дела, которые в феврале успел озвучить прокурор, следует, что Политика пытался вывезти в своем смартфоне аэросъемку зоны АТО. К ней прилагалась секретная карта наступательной операции «Шторм», которую ВСУ планировали в начале июля 2017 года между Мариуполем и Новоазовском.

Бывший боец батальона «Донбасс», ныне — командир взвода, преподаватель по тактико-специальной подготовке в учебном центре «Десна» Дмитрий Острик с Политикой познакомился в ОФ «Север».

«Этот парень сильно рвался в АТО. Хотел быть оператором беспилотника. В принципе, нормальное желание для молодого человека. Поначалу эти разговоры меня не напрягали, — рассказал „Украинской правде“ Острик. — Но, понимаете, блин, все интересуются, как там, в АТО, но задают примерно одинаковые вопросы. А у него были формулировки такие: воюют ли белорусы, сколько, где именно? Он даже просил меня: „Расскажи про пытки пленных со стороны Украины“. Именно Украины, понимаете? Вот такие мелочи стали сильно напрягать».

По словам Дмитрия Острика, подозрительное поведение минчанина заставило обратиться в СБУ.

Начальник штаба «Севера» Юрий Горный встречался с белорусом несколько раз. И тоже после общения обратился в СБУ.

«Его очень интересовали ПТУРы (противотанковые управляемые ракеты — УП) все спрашивал, как прорваться на Донбасс, чтобы с них пострелять. При этом он не хотел, чтобы знали, где он, кто он», — рассказал начальник штаба «Севера» Юрий Горный.

После этого глава формирования «Север» вышел с информацией о белорусе на сотрудников СБУ.

«Я — юрист по образованию, кадровый военный, тоже служил в СБУ, сейчас нахожусь в запасе, вот и обратился к бывшим коллегам», — поясняет он.

Все обвинения в свой адрес белорус отвергает. На суде он говорит на родном языке. Вместе с адвокатами, а их у Политики трое, ему удалось добиться присутствия переводчика на белорусский.

В суде на вопрос, что он делал в Чернигове и зачем пошел в организацию «Север», Политика ответил, что «хотел привнести в свою жизнь какую-то динамику».

«У меня хобби было, связанное с военной тематикой, — рассказывает он. — Узнал, что „Север“ занимается волонтерством, помогает пограничникам и ВСУ в зоне АТО. Решил, что нужно что-то менять в жизни. Надеялся получить адреналин. Чтобы было что-то новое, интересное. Даже и не думал, что так все закончится, — заявил в суде белорус. — Я хотел в будущем получить украинские документы, устроиться работать в логистическую компанию в Чернигове, выучить язык, получить паспорт Украины. Все это помогло бы улучшить мое финансовое положение».