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"Украинская правда" поговорила с теми, кто "сдал" СБУ обвиняемого в шпионаже белоруса
06.03.2018 14:49 — Новости Экономики | Tut.by
Суд над белорусом Юрием Политикой, которого в Украине обвиняют
Как ранее стало известно, согласно данным следствия, Юрий Политика
Сам обвиняемый в суде заявил, что не хотел воевать и не планировал ехать на Донбасс, а хотел вступить в общественную организацию «Север» и быть волонтером.
В офис ОФ «Севера» — общественного формирования, волонтерской организации, образованной в 2015 году на базе одноименного добровольческого батальона, Политика пришел в 2016 году. Офис располагается в центре Чернигова. Политика там объяснил, что уроженец Минска, закончил юридический факультет Белорусского госуниверситета, работал по специальности в филиале одного из российских банков, но очень хочет «помочь Украине в сложное для нее время».
«Север», куда пришел белорус, помогает украинским пограничникам в охране границы с применением беспилотников и аэроразведки. На 70%-80% структура состоит из участников АТО, в основном бывших членов добробатов. Взять в организацию Политику не могли. Об этом предупредили сразу, ссылаясь на его гражданство и законодательство Украины.
Из материалов дела, которые в феврале успел озвучить прокурор, следует, что Политика пытался вывезти в своем смартфоне аэросъемку зоны АТО. К ней прилагалась секретная карта наступательной операции «Шторм», которую ВСУ планировали в начале июля 2017 года между Мариуполем и Новоазовском.
Бывший боец батальона «Донбасс», ныне — командир взвода, преподаватель по тактико-специальной подготовке в учебном центре «Десна» Дмитрий Острик с Политикой познакомился в ОФ «Север».
«Этот парень сильно рвался в АТО. Хотел быть оператором беспилотника. В принципе, нормальное желание для молодого человека. Поначалу эти разговоры меня не напрягали, — рассказал „Украинской правде“ Острик. — Но, понимаете, блин, все интересуются, как там, в АТО, но задают примерно одинаковые вопросы. А у него были формулировки такие: воюют ли белорусы, сколько, где именно? Он даже просил меня: „Расскажи про пытки пленных со стороны Украины“. Именно Украины, понимаете? Вот такие мелочи стали сильно напрягать».
По словам Дмитрия Острика, подозрительное поведение минчанина заставило обратиться в СБУ.
Начальник штаба «Севера» Юрий Горный встречался с белорусом несколько раз. И тоже после общения обратился в СБУ.
«Его очень интересовали ПТУРы (противотанковые управляемые ракеты — УП) все спрашивал, как прорваться на Донбасс, чтобы с них пострелять. При этом он не хотел, чтобы знали, где он, кто он», — рассказал начальник штаба «Севера» Юрий Горный.
После этого глава формирования «Север» вышел с информацией о белорусе на сотрудников СБУ.
«Я — юрист по образованию, кадровый военный, тоже служил в СБУ, сейчас нахожусь в запасе, вот и обратился к бывшим коллегам», — поясняет он.
Все обвинения в свой адрес белорус отвергает. На суде он говорит на родном языке. Вместе с адвокатами, а их у Политики трое, ему удалось добиться присутствия переводчика на белорусский.
В суде на вопрос, что он делал в Чернигове и зачем пошел в организацию «Север», Политика ответил, что «хотел привнести в свою жизнь какую-то динамику».
«У меня хобби было, связанное с военной тематикой, — рассказывает он. — Узнал, что „Север“ занимается волонтерством, помогает пограничникам и ВСУ в зоне АТО. Решил, что нужно что-то менять в жизни. Надеялся получить адреналин. Чтобы было что-то новое, интересное. Даже и не думал, что так все закончится, — заявил в суде белорус. — Я хотел в будущем получить украинские документы, устроиться работать в логистическую компанию в Чернигове, выучить язык, получить паспорт Украины. Все это помогло бы улучшить мое финансовое положение».
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По словам двух бывших военных, белорус вызвал у них подозрение, поскольку "сильно рвался в АТО".
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