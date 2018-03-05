В Бресте два инженера осуждены за получение взяток от представителей фирмы Кныровича

В Бресте суд признал двух бывших инженеров КУП «Брестжилстрой» виновными в получении взяток. По данным прокуратуры, в этом деле фигурирует компания «СарматТермо-Инжиниринг», принадлежащая задержанному бизнесмену Александру Кныровичу.

Двух сотрудников КУП «Брестжилстрой» обвиняли в получении взяток от представителей фирмы за победу в биржевых торгах на поставку оборудования (преимущественно металлопродукции). Об этом рассказала старший помощник прокурора города Елена Ковальчук.

По материалам дела, взятки поступили от двух представителей «СарматТермо-Инжиниринг». Директором этой фирмы до задержания сотрудниками КГБ был известный бизнесмен Александр Кнырович.

По материалам дела, с 2011-го по 2017 год фигуранты брестского дела получили взяток на сумму не менее 10,5 тысячи рублей. В деле много эпизодов.

В итоге один из инженеров осужден на 4 года лишения свободы в колонии усиленного режима, его коллега приговорен к 3 годам. У них конфискуют имущество, также им запрещено в течение пяти лет занимать определенные должности. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По данным TUT.BY, оба представителя фирмы «СарматТермо-Инжиниринг» были освобождены от уголовной ответственности: они добровольно сообщили о произошедшем в Комитет госбезопасности.