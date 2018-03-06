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"Экономика на пальцах". Что произошло на совещании у Лукашенко с участием правительства и Нацбанка?

06.03.2018 22:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 7 марта в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

2 марта произошел исторический отчет правительства и Нацбанка перед Лукашенко. Именно так считает автор «Экономики на пальцах» и обращает внимание на ряд обстоятельств.

Во-первых, глава Беларуси говорил очень правильные вещи про нашу экономику и ее будущее. Чего только стоит пассаж президента о долгах госпредприятий!

Во-вторых, в государственных СМИ почти ничего не было процитировано из того, что говорили члены правительства и представители Нацбанка.

В-третьих, и это важно, президент ни разу не произнес слово «тунеядец».

Очередной выпуск Сергей Чалый посвятит переломной встрече, в которой автор увидел луч надежды для нашей многострадальной экономики.

Об этом подробнее расскажем 7 марта в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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