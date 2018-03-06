|
"Экономика на пальцах". Что произошло на совещании у Лукашенко с участием правительства и Нацбанка?
06.03.2018 22:00 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 7 марта в 15.25.
2 марта произошел исторический
Во-первых, глава Беларуси говорил очень правильные вещи про нашу экономику и ее будущее. Чего только стоит
Во-вторых, в государственных СМИ почти ничего не было процитировано из того, что говорили члены правительства и представители Нацбанка.
В-третьих, и это важно, президент ни разу не произнес слово «тунеядец».
Очередной выпуск Сергей Чалый посвятит переломной встрече, в которой автор увидел луч надежды для нашей многострадальной экономики.
Об этом подробнее расскажем 7 марта в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.
Смотрите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что написали правительство и Нацбанк в докладной записке к совещанию у президента?
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии