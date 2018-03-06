Директор ПВТ Янчевский: в новой цифровой экономике самой главной станет способность к воображению

В Парке высоких технологий прошел круглый стол «ИТ-образование и ИТ-индустрия: стратегия развития», сообщили БЕЛТА в ПВТ.



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Представители ведущих белорусских ИТ-компаний и деканы факультетов минских и региональных университетов собрались вместе, чтобы обсудить серьезные вызовы, стоящие перед отечественным ИТ-образованием.

«В новой цифровой экономике самой главной станет способность к воображению и фантазии. Способность придумать новую идею, предложить новый подход, создать новый продукт — вот что будет востребовано. Это очень сильно отличается от того, что было вчера и есть сегодня. И именно в этом и состоит, наверное, главная задача новой системы ИТ-образования», — отметил директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.

Участники круглого стола констатировали две основные проблемы: значительное отставание учебных программ от стремительных изменений в ИТ-отрасли, а также дефицит преподавателей вузов с необходимыми техническими компетенциями. Именно они и стали ключевыми темами для обсуждения.

По мнению ИТ-компаний, при обучении студентов недостаточно внимания уделяется программной архитектуре, современным программным средствам и технологиям. Программы зачастую далеки от нужд рынка, носят «затеориотизированный» характер и не имеют практической направленности.

При этом, поскольку приоритетным направлением для ИТ-отрасли Беларуси сейчас становится разработка собственных ИТ-продуктов, можно ожидать, что требования к качеству подготовки ИТ-кадров в самое ближайшее время станут еще выше. Кроме того, в ПВТ будут активно развиваться новейшие направления информационных технологий: Data Science, Blockchain, новые области искусственного интеллекта и т.д. То есть по ряду направлений требуется специальная подготовка в сферах, которые развиваются быстрее, чем за ними поспевают вузы. Участники круглого стола подчеркнули, что это проблема не только в нашей стране, но и во всем мире.

Резиденты ПВТ уже сейчас оказывают значительную поддержку системе образования. Созданы и действуют многочисленные совместные лаборатории ИТ-компаний и вузов. Непосредственно в компаниях открыты филиалы кафедр, где студенты могут максимально погрузиться в ИТ-практику. Администрация ПВТ инициировала и совместно с Министерством образования реализует проект по обучению языку программирования Scratch в средних школах.