|
Золотовалютные резервы Беларуси в феврале вновь превысили 7 млрд долларов
07.03.2018 09:36 — Новости Экономики | Tut.by
Международные резервные активы Беларуси на 1 марта 2018 года, по предварительным данным, составили 7,093 млрд долларов (в эквиваленте), увеличившись за февраль на 616,1 млн долларов (на 9,5%) после
Увеличению международных резервных активов в феврале способствовали поступление средств от продажи Минфином еврооблигаций на 600 млн долларов, поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также ее покупка на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
Правительство и Нацбанк в феврале исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка 470 млн долларов.
За 2017 год золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 2,4 млрд долларов (на 48,5%), до 7,315 млрд долларов. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 год предусмотрено поддержание золотовалютных резервов на уровне не менее чем 6 млрд долларов.
Международное рейтинговое агентство Fitch, недавно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международные резервные активы Беларуси на 1 марта 2018 года, по предварительным данным, составили 7,093 млрд долларов (в эквиваленте), увеличившись за февраль на 616,1...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии