Золотовалютные резервы Беларуси в феврале вновь превысили 7 млрд долларов

Международные резервные активы Беларуси на 1 марта 2018 года, по предварительным данным, составили 7,093 млрд долларов (в эквиваленте), увеличившись за февраль на 616,1 млн долларов (на 9,5%) после январского падения , сообщила пресс-служба Нацбанка.

Увеличению международных резервных активов в феврале способствовали поступление средств от продажи Минфином еврооблигаций на 600 млн долларов, поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также ее покупка на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Правительство и Нацбанк в феврале исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка 470 млн долларов.

За 2017 год золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 2,4 млрд долларов (на 48,5%), до 7,315 млрд долларов. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 год предусмотрено поддержание золотовалютных резервов на уровне не менее чем 6 млрд долларов.

Международное рейтинговое агентство Fitch, недавно повысившее кредитный рейтинг Беларуси, отмечает, что по итогам года резервы могут сохраниться на уровне выше 6,7 млрд долларов. Затраты на обслуживание долга в 2018 году агентство оценивает в 2,6 млрд долларов, которые будут покрыты за счет заимствований на внешнем и внутреннем рынках.