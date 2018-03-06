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В 2017 году Беларусь поставила в Крым продукции на 17,3 млн долларов

07.03.2018 10:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Несмотря на то что внешнеторговый оборот Крыма в 2017 году сократился почти на треть, белорусские товары занимают весомую долю в нем. Об этом сообщает агентство Крыминформ со ссылкой на данные официальных ведомств.


Фото: Вадим Рымаков, TUT.BY

По данным Крымской таможни, за год экспорт товаров из Крыма сократился почти на 38% — с 47,7 млн долларов до 29,8 долларов. Импорт товаров в Крым в 2017 году также сократился и составил 63,4 млн долларов против 100 млн долларов в 2016 году. Показатели экспорта и импорта в Крыму сокращаются уже несколько лет. До российско-украинского конфликта в 2013 году экспорт за рубеж с полуострова составил 904,9 млн долларов, а импорт — 1,044 млрд долларов.

По итогам года наибольшие объемы экспортных поставок из Крыма осуществлялись в Украину — на общую сумму 9,6 млн долларов, в Индию — на 4,96 млн долларов, в Китай — на 4,18 млн долларов. Главными поставщиками импорта на полуостров стали Беларусь — ввезено товаров на 17,3 млн долларов, Китай — на 11,1 млн долларов, Италия — на 9,18 млн долларов.

По словам руководителя Крымстата Ольги Балдиной, главной статьей импорта являются продовольственные товары, сельхозсырье, машины, оборудование и транспорт.

Беларусь официально не признала Крым частью России. По информации TUT.BY, чаще всего белорусские поставки в Крым идут через компании, зарегистрированные за пределами полуострова, потому что есть риск нарваться на негативную реакцию Украины, рынок которой еще более важен для белорусских производителей.

Белстат не озвучивает информацию о поставках белорусских товаров в Крым.

Агентство «Крыминформ» зарегистрировано Роскомнадзором в 2014 году.

 
 
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Импорт товаров в Крым в 2017 году также сократился и составил 63,4 млн долларов

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