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В 2017 году Беларусь поставила в Крым продукции на 17,3 млн долларов
07.03.2018 10:10 — Новости Экономики | Tut.by
Несмотря на то что внешнеторговый оборот Крыма в 2017 году сократился почти на треть, белорусские товары занимают весомую долю в нем. Об этом сообщает агентство Крыминформ со ссылкой на данные официальных ведомств.
По данным
По итогам года наибольшие объемы экспортных поставок из Крыма осуществлялись в Украину — на общую сумму 9,6 млн долларов, в Индию — на 4,96 млн долларов, в Китай — на 4,18 млн долларов. Главными поставщиками импорта на полуостров стали Беларусь — ввезено товаров на 17,3 млн долларов, Китай — на 11,1 млн долларов, Италия — на 9,18 млн долларов.
По словам руководителя
Беларусь официально не признала Крым частью России. По информации
Белстат не озвучивает информацию о поставках белорусских товаров в Крым.
Агентство «Крыминформ» зарегистрировано Роскомнадзором в 2014 году.
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Импорт товаров в Крым в 2017 году также сократился и составил 63,4 млн долларов
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