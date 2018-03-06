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Кто стал «Самой красивой хозяйкой квартиры»? Итоги

07.03.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Кто стал «Самой красивой хозяйкой квартиры»? Итоги

По итогам «чистых» голосов в конкурсе победила Евгения — участница № 8.

Кто стал «Самой красивой хозяйкой квартиры»? Итоги

«Меня зовут Евгения, мне 35 лет. С самого детства я любила играть в хозяюшку, создавать уют и наводить красоту. До того момента, когда я стала счастливой обладательницей собственной квартиры, я была вынуждена переселяться 15 раз. Говорят, что один переезд равноценен пожару. Но я стараюсь во всём искать позитивное, и вот, каждый раз заселяясь в новое временное жильё, я с удовольствием наводила там порядки, делала косметический ремонт и мечтала о своём уютном гнёздышке.

Заключая договор на строительство, я с нетерпением ждала, когда же получу тот волшебный ключик. Но, к большому сожалению, мой дом оказался долгостроем, и строительство затянулось на несколько лет. За эти годы сколько же разных идей и проектов, планировок и цветовых решений было в моей голове. Похоже, я перепробовала всё!) И остановилась на светлом и тёплом, уютном провансе.

Главный герой моего гнёздышка — камин. Я люблю его зажигать и смотреть, как горят свечи. А ещё я люблю, когда приходят гости. И мы устраиваем теплые домашние посиделки у камина. Представляю, как новое кресло может прекрасно дополнить интерьер и украсить мой любимый уголок.

Дом — это крепость, и так чудесно с большим удовольствием возвращаться в него».

Портал Realt.by и партнер конкурса ТРЦ «Ленинград» поздравляют Евгению с победой! Пусть эта весна радует сюрпризами, а дизайнерское кресло Memory сделает вашу жизнь ещё более комфортной и уютной.

Кто стал «Самой красивой хозяйкой квартиры»? Итоги

Партнёр конкурса — Центр интерьеров «ЛенинГрад», интерьер-центр № 1 города Минска, в котором в наличии и под заказ предлагаются новинки отделочных материалов и мебели от ведущих белорусских и зарубежных брендов. ТЦ «Ленинград» — это более 120  магазинов, где представлен широчайший ассортимент товаров для создания стильного современного интерьера.

Дизайнерское кресло Memory из коллекции мягкой мебели TANAGRA предоставляет салон «Фабрика 8 Марта».

Награждение победительницы состоится в понедельник 12 марта.

Кто стал «Самой красивой хозяйкой квартиры»? Итоги
 
Теги: Минск
 
 
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Два дня пользователи Realt.by выбирали самую красивую хозяйку квартиры из 15 участниц конкурса. Некоторые увлеклись, однако внимательное изучение голосов и источников...

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