Кто стал «Самой красивой хозяйкой квартиры»? Итоги

«Меня зовут Евгения, мне 35 лет. С самого детства я любила играть в хозяюшку, создавать уют и наводить красоту. До того момента, когда я стала счастливой обладательницей собственной квартиры, я была вынуждена переселяться 15 раз. Говорят, что один переезд равноценен пожару. Но я стараюсь во всём искать позитивное, и вот, каждый раз заселяясь в новое временное жильё, я с удовольствием наводила там порядки, делала косметический ремонт и мечтала о своём уютном гнёздышке.

Заключая договор на строительство, я с нетерпением ждала, когда же получу тот волшебный ключик. Но, к большому сожалению, мой дом оказался долгостроем, и строительство затянулось на несколько лет. За эти годы сколько же разных идей и проектов, планировок и цветовых решений было в моей голове. Похоже, я перепробовала всё!) И остановилась на светлом и тёплом, уютном провансе.

Главный герой моего гнёздышка — камин. Я люблю его зажигать и смотреть, как горят свечи. А ещё я люблю, когда приходят гости. И мы устраиваем теплые домашние посиделки у камина. Представляю, как новое кресло может прекрасно дополнить интерьер и украсить мой любимый уголок.

Дом — это крепость, и так чудесно с большим удовольствием возвращаться в него».

Портал Realt.by и партнер конкурса ТРЦ «Ленинград» поздравляют Евгению с победой! Пусть эта весна радует сюрпризами, а дизайнерское кресло Memory сделает вашу жизнь ещё более комфортной и уютной.



