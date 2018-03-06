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ЗВР Беларуси выросли после снижения в январе

07.03.2018 11:47 — Новости Экономики | БДГ  
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Золотовалютные резервы Республики Беларусь по состоянию на 1 марта равнялись $7093,4 млн (в эквиваленте).

Такие предварительные данные опубликованы на сайте Нацбанка.

ЗВР страны увеличились за февраль на $616,1 млн, что составляет 9,5%. Напомним, в январе международные активы снизились на 11,5% ($837,9 млн).

Рост ЗВР в феврале связан с поступлением средств от продажи Минфином еврооблигаций и от продажи Нацбанком и Минфином облигаций в иностранной валюте на внутреннем рынке.

Увеличению золотовалютных резервов также способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также покупка иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Внешние и внутренние обязательства были выполнены правительством и Нацбанком на сумму около $470 млн.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Золотовалютные резервы Республики Беларусь по состоянию на 1 марта равнялись $7093,4 млн (в эквиваленте). Такие предварительные данные опубликованы на сайте Нацбанка.

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