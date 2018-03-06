ЗВР Беларуси выросли после снижения в январе

Золотовалютные резервы Республики Беларусь по состоянию на 1 марта равнялись $7093,4 млн (в эквиваленте).

Такие предварительные данные опубликованы на сайте Нацбанка.

ЗВР страны увеличились за февраль на $616,1 млн, что составляет 9,5%. Напомним, в январе международные активы снизились на 11,5% ($837,9 млн).

Рост ЗВР в феврале связан с поступлением средств от продажи Минфином еврооблигаций и от продажи Нацбанком и Минфином облигаций в иностранной валюте на внутреннем рынке.

Увеличению золотовалютных резервов также способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также покупка иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Внешние и внутренние обязательства были выполнены правительством и Нацбанком на сумму около $470 млн.