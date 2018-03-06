Кирилл Рудый: В Беларуси на экономические решения влияет память о войне и прочные семейные связи

Культура страны влияет на экономические решения и поведение бизнеса. В Беларуси к таким важным влияющим культурным факторам относится память о войне, которая порождает страхи, понижает уровень ожидания, является ориентиром в принимаемых решениях и прочные семейные связи, порождающие недоверие в отношении к иностранцам. Об в своей новой книге «Потому что так решили мы: поведенческая экономика Беларуси» пишет экс-помощник президента, посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый. Англоязычную версию книги Рудый презентовал в Минске.





Новая книга стала продолжением дебютной книги Рудого «Финансовая диета», ставшей бестселлером. По словам экономиста, за последние полтора года, что его не было в стране, в Беларуси произошел ряд положительных изменений. Но многие реформы — пенсионнная и налоговая — не доведены до конца.





— Мне кажется, что финансовая диета в основном ее понимании не сработала. И не сработала, потому что не хватало дисциплины: я обратил внимание, что мы меньше читаем, меньше думаем, у нас низкая культура дискуссий. Мы, белорусы, предпочитаем действовать быстро, результативно и в этом случае, может быть, не рационально, — считает Рудый. — Эта книга — попытка объяснить, что происходит в Беларуси. И эта птичка на обложке символизирует белорусское общество: ее выпустили из клетки — из Советского союза — но она не улетает, ходит, как загипнотизированная вокруг клетки.



На презентации присутствовал Анатолий Тозик (второй слева), который с 2006 по 2010 годы также был послом в Китае

По словам Рудого, основная мысль книги заключается в том, что на экономические решения, принимаемые в стране, и поведение бизнеса, влияет культура. В Беларуси к таким основательно влияющим культурным факторам относится память о войне, которая порождает страхи, понижает уровень ожидания и является ориентиром в принимаемых решениях, и прочные семейные связи, порождающие недоверие в отношении к иностранцам.

— Еще один фактор — это страх потери работы, девальвации, страх угодить в тюрьму. Все эти фобии и риски ограничивают свободу и уменьшают возврат на капитал, — считает автор книги.



Председатель Правления БСБ Банка Сергей Дубков

Использование английского языка для второй версии книги Рудый объясняет ориентацией издания на потенциальных инвесторов, которые ничего не знают о Беларуси, торговых партнеров и международный рынок.

— Хотелось рассказать иностранцам, как в нашей стране принимаются решения. Они об этом не знают, даже мы об этом иногда не знаем, — пошутил Рудый. — У белоруской экономики есть собственная характеристика. Например, у нас работают двойные стандарты. Мы не западные, и не русские и это порождает колебания в экономической политике. С другой стороны, это позволяет работать на два фронта. Также у нас присутствует патернализм — зависимость от государства, ориентация на советское прошлое и его наследие. Еще одна идея, заложенная в этой книге, — это судьба. Возможно ли декодировать наши ценности, ценности нации, стать более отважными, повысить уровень плюралистичности? Существуют очевидные способы достичь этого — это образование, верховенство закона, политическая деятельность и экономическое декодирование. Если спроса на образование нет, на верховенство закона, то на передний план выходит нерациональность.

«Если инвесторы не выстрелят в „Великом камне“, они не выстрелят нигде в Беларуси»

Один из разделов книги посвящен индустриальному парку «Великий камень», поэтому на презентацию книги была приглашена администрация «Великого камня», чтобы еще раз обратить внимание инвесторов на него.



Глава администрации «Великого камня» Александр Ярошенко

Рудый считает, что именно индустриальный парк — основной инвестиционный потенциал страны.

— Если международные инвесторы не смогут выстрелить в нем, то не смогут нигде в Беларуси, — сказал посол.

На презентации книги Рудый также привел забавный пример из личной жизни, чтобы объяснить поведение иностранных инвесторов, приходящих в Беларусь.

— Порой иностранным инвесторам, которые приходят в Беларусь, проще подстроиться под местные правила, а не влиять на инвестиционный климат. Приведу пример: когда я еще был в Беларуси, я нанял для ребенка для изучения китайского языка китайскую студентку. Через какое-то время преподаватель улучшила свой русский язык, потому что они говорили на русском, играли на русском, а не обучались китайскому языку. Так что очень важно обеспечить соответствие спроса и предложения, — заключил Рудый.