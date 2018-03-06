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Партия КХП-БНФ проведет митинг и концерт в Киевском сквере 24 марта в честь 100-летия БНР
07.03.2018 12:37 — Новости Экономики | Tut.by
Партия КХП-БНФ, возглавляемая Зеноном Позняком, получила разрешение от Мингорисполкома на проведение митинга и концерта в Киевском сквере 24 марта в честь 100-летия БНР. Об этом TUT.BY рассказал заместитель председателя партии Сергей Попков.
— Дазвол атрыманы, будзе мітынг і канцэрт, — рассказал Попков. — Асноўнае свята пройдзе на наступны дзень каля Вялікага тэатру, мы гэта падтрымліваем. Наш мітынг і канцэрт будзе такім пачаткам святкавання і пралогам да ўрачыстага мітынга і канцэрта 25 сакавіка.
Кто из музыкантов примет участие в концерт 24 марта в Киевском сквере, пока неизвестно — партия приглашает выступить всех желающих.
Напомним, согласованный властями праздничный концерт пройдет 25 марта возле Оперного театра. Сейчас одна часть оргкомитета по празднованию 100-летия БНР, ответственная за концерт, через краудфандинг
Часть оргкомитета, во главе с Николаем Статкевичем, которая
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Партия считает, что это мероприятие станет прологом к основному празднованию возле Оперного театра 25 марта.
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