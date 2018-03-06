Торги на БВФБ 7 марта: доллар и российский рубль подешевели, курс евро вырос

В среду, 7 марта, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли заключительные торги иностранными валютами на текущей короткой неделе. Так, были установлены следующие курсы валют:

- курс доллара США по сравнению с предыдущими торгами ПОНИЗИЛСЯ на 0,0060 BYN (-0,31%) и был зафиксирован на уровне 1,9589 BYN/USD;

- курс евро стал ВЫШЕ на 0,0078 BYN ( 0,32%) и по итогам торгов составил 2,4314 BYN/EUR;

- курс российского рубля УМЕНЬШИЛСЯ на 0,0261 BYN (-0,75%) за 100 RUB и теперь равен 3,4482 BYN/100 RUB.

Оборот в торговле долларом США на торгах БВФБ 7 марта составил 18,537 млн. BYN, увеличившись по сравнению с предыдущими торгами (17,578 млн. BYN).

Объем торговли евро составил 14,090 млн. BYN, что также выше объема торгов во вторник (12,935 млн. BYN).

Объем торговли российским рублем по сравнению с торгами 6 марта уменьшился и составил 12,807 млн. BYN (на предыдущих торгах объем торговли российским рублем составлял 15,385 млн. BYN).

Отметим, что следующие торги на БВФБ пройдут только в понедельник, 12 марта.

112 В блог