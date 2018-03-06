Горячая десятка. Топ чиновников, которые хороши собой и не только

В марте принято радовать женщин, а по весне это особенно удается приятным мужчинам. А таких среди белорусских чиновников становится все больше. Очередной топ-10, составленный на основе весьма разносторонних предпочтений женской части редакции TUT.BY, показал — старая гвардия не сдается, военные постепенно уступают гражданским, бородатые и лысые в тренде, а интеллект, интеллигентность и чувство юмора сшибают дам наповал. А если еще спеть или почитать что-то из своего…

Ключевой вопрос любого топа без жестких критериев — как ранжировать. По популярности — будет драка, благо фанатов у многих хватает. По должностям — формально, прям как на совещании у президента. По алфавиту — занудно, чувствам это вредит. Итак топ, составленный по исключительно женским критериям (вроде тех, по которым в предыдущий топ чуть не попал Владимир Семашко , потому что «у него глаза добрые») причудливо объединяет параметры внешние и внутренние. В топе — крупные белорусские чиновники (не ниже замминистра) в возрасте от 38 до 59 лет, на которых всегда приятно смотреть и с которымы приятно общаться. Попытки самых придирчивых задать возрастной ценз («Какие 59??? Ты еще пенсионеров включи! А кому кстати 59? Ой, тогда оставляй!»). По сравнению с прошлым топом — изменения кардинальные — в нем удержались всего двое.

Василий Матюшевский, первый вице-премьер

Родился в 1969 году в Орше, так что за его малую родину, оказавшуюся в последнее время в центре внимания всей страны, можно быть спокойным. Выпускник БГУ, аспирантуры и Лондонской школы бизнеса, начал карьеру в МИД Беларуси, но «в люди» вышел через школу Нацбанка, отдав ему около 15 лет и покинув в должности зампреда правления. Вернулся в «государственники» в декабре 2014 года, в разгар кризиса, с поста главы БПС-Сбербанка. Первый вице-премьер — признанный мастер носить смелые и броские костюмы и отвечать на любые вопросы, не шарахаясь от негосударственных СМИ.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли

Родился в 1966 году в Червене. Честно прошел по всем карьерным ступеням в весьма неромантичнной сфере торговли: Минский кооперативный техникум Белкоопсоюза, Нархоз, Академия управления, мелкие должности в районной вертикали, продвижение по профсоюзной линии, замдиректора универмага «Беларусь», замглавы администрации Заводского района, первый замдиректора «ТД на Немиге», профильные должности в Мингорисполкоме и аппарате Совета министров, потом — второй человек в Минторге, зампред Мингорисполкома. И наконец — глава все того же Минторга, но уже с новыми функциями и новым названием. И неожиданно оказалось, что на неприятные вопросы журналистов все-таки можно услышать ответы, а проблемы, которые не признавали годами (вроде регионального протекционизма), реально существуют. Когда выяснилось, что министр поет и, по слухам, танцует, число поклонниц достигло максимума.



Фото: european-times.com

Игорь Шуневич, министр внутренних дел

Самый спорный персонаж топа, но один из двух, не потерявший в нем позиции. Родился в 1967 году в Украине. Окончил Академию МВД Беларуси. Карьеру начал рядовым следователем. Дорос до заместителя начальника УВД Минского облисполкома. В 2007-м продолжил карьеру в КГБ, где возглавлял сперва следственное управление, а затем главное управление по контрразведывательному обеспечению правоохранительных и контролирующих органов, борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В 2012-м назначен сперва первым заместителем, а затем и министром внутренних дел. Суров, харизматичен, читает «Новую землю» , отвечает на самые заковыристые вопросы самых «нячэсных» журналистов. Отдельный бонус — за жесткую позицию в отношении «пьяных» правонарушений.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вадим Закревский, замминистра энергетики

Родился в 1980 году. Самый молодой участник топа. Занял в сердцах любительниц высоких энергий место главного энергетика страны Владимира Семашко. Закончил БНТУ, Академию управления, Институт повышения квалификации по все еще редкой среди чиновников нефинансового блока специальности «английский язык». Карьерный путь начал в «Минэнерго» с должности инженера-технолога, год возглавлял управление эксплуатации электростанций и тепловых сетей «Белэнерго» и с 2012 года работает в должности замминистра энергетики. Особое внимание на молодого замминистра стоит обратить ценительницам бороды и бесед о реформировании энергосистемы.



Фото: TUT.BY

Кирилл Рудый, посол Беларуси в Китае

Редчайшее для Беларуси сочетание — умный и смелый. Родился в 1978 году. Выпускник БГЭУ, в 23 года — кандидат наук, в 33 года — доктор, самый молодой стипендиат программы Фулбрайта. С 2013 по 2016 год — помощник президента по экономическим вопросам. Главный идеолог либералов, автор бестселлера «Финансовая диета», которая стала самой обсуждаемой книгой 2016 года. Его речи на КЭФе становятся speech of the year — никто другой не рискует в лоб, очень спокойно и академически аргументировать говорить простые вещи, вроде той, что «силовая реакция на кризис усугубляет его». «Китай ему очень к лицу — возмужал прям, посуровел», — комментируют поклонники. Вошел в топ почти единогласно.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Максим Рыженков, первый замглавы Администрации президента

Родился в 1972 году. Закончил БГУ и Академию управления при президенте. Его отец был министром спорта. Карьеру начал в МИД, работал в посольствах нашей страны в Израиле и Польше. В 2006—2012 годах — начальник управления внешней политики Администрации президента, потом до 2016 года — помощник президента по спорту. C декабря 2016 года — первый заместитель главы Администрации президента. Катается на велосипеде. Обладает редкой для чиновников и не только самоиронией. Дал самый дипломатичный ответ на вопрос про свои вредные привычки: «Не курю».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Павел Легкий, заместитель министра информации

Родился в 1972 году. Закончил Минское высшее военное командное училище, недолго занимался военной наукой, а в 1998 году свернул на иной путь, начав работать в журнале «Армия». В 2002 году Легкий работает на ОНТ, быстро попадая в президентский пул. Уже в 2003 году он возглавляет пресс-службу президента и занимает эту должность десять лет, до назначения советником-посланником в посольство Беларуси в России. В 2018 году возвращается в Минск из-за очередного поворота в карьере. И хотя должность главы президентской пресс-службы — не самая простая, именно его, которого в шутку звали Павлом Нелегким, вспоминают как самого доступного и открытого.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Владимир Макей, министр иностранных дел

Родился в 1958 году, чего никак не скажешь, особенно когда рядом прекрасная супруга Вера Полякова, что несколько странно упоминать в таком топе. Окончил минский иняз, учился в Дипломатической академии МИД Австрии. Полковник запаса. Затем — карьера в Министерстве иностранных дел, которая в 2000 году прервалась — Макей стал помощником президента Беларуси. С 2008 года возглавил Администрацию президента. С 2012 года — глава МИД Беларуси и именно при нем брутальный имидж страны обрел свой миротворческий флер и человеческое лицо.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Александр Субботин, помощник президента — инспектор по Витебской области

Родился в 1976 году. Закончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины, и там же аспирантуру, затем — Международный институт менеджмента. Доктор биологических наук, профессор. В 2012-м году стал первым проректором своей альма-матер. Затем карьера Субботина резко меняет вектор — в 2014-м он перебирается в Минск на должность замначальника главного экономического управления Администрации президента, а уже в 2015 году становится заместителем министра сельского хозяйства и директором Департамента ветнадзора. Несмотря на крайнюю сложность должности — на грани производства, ветнадзора и дипломатии, новичок оказывается вполне общительным и контструктивным. В 2017 году карьера Субботина делает очередной «витебский» поворот.



Фото: БЕЛТА

Сергей Румас, председатель правления Банка развития

Родился в 1969 году в Гомеле. Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище и Академию управления при Кабинете министров. Кандидат экономических наук. Начинал карьеру со скромных должностей в Нацбанке и комбанках. В 1995 году стал директором одного из филиалов Беларусбанка, позже вырос до первого зампреда правления крупнейшего белорусского банка. С 2005-го по 2010 год возглавлял второй по величине госбанк страны — Белагропромбанк. Назначен на пост вице-премьера. После непростых двух лет с комплиментами от главы государства ушел в более привычную для себя банковскую сферу, возглавив Банк развития. Второй, удержавшийся и в нынешнем топе. Всегда в его пользу — личное обаяние и прекрасное семейство с четырьмя Румасами-младшими.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY