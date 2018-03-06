7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по развитию цифровой экономики создан в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 февраля 2018 года №167, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национальном правовом интернет-портале .

Совет будет координировать деятельность по реализации государственной политики в сфере цифровой трансформации экономики и развития информационно-коммуникационных технологий.

Основными задачами совета являются определение целей и задач цифровой трансформации национальной экономики; установление приоритетов внедрения цифровых технологий для производственных отраслей, сфер торговли и услуг, социальной сферы с учетом последних достижений в сфере ИКТ и развития глобального цифрового пространства; формирование благоприятной правовой и регуляторной среды для развития национальной цифровой экономики.

Совет также будет заниматься стимулированием перехода к передовым цифровым технологиям в различных сферах экономики и общественных отношений, созданием и развитием современной цифровой инфраструктуры и созданием цифровых платформ различного назначения, развитием национальной индустрии ИКТ. Среди задач также реализация инвестпроектов и проектов государственно-частного партнерства в области ИКТ и международное сотрудничество в сфере цифровой экономики.

Организационное и информационное обеспечение деятельности совета осуществляется Министерством связи и информатизации.

Постановлением также утвержден состав совета. Его председатель - премьер-министр Андрей Кобяков, заместитель председателя совета - первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-