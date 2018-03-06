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Экс-министр спорта Качан уже не торгует тракторами. Он будет зарабатывать на теннисе
07.03.2018 17:34 — Новости Экономики | Tut.by
На днях газета «
Напомним, совершивший резкий скачок с должности начальника управления физической культуры, спорта и туризма Миноблисполкома до поста министра спорта и туризма, Олег Качан был отправлен в отставку в 2012-м году по итогам Олимпиады в Лондоне. Более того, проработавшему три года министром Качану якобы грозило уголовное дело за построенный за счет бюджета туалет на даче, писал «
После этого экс-чиновник выпал из информационного поля на несколько лет.
В 2016 году он оказался в числе белорусских бизнесменов, которые посетили с визитом Пакистан. Качан значился как директор компании «БелПакСнаб». Эта структура является соучредителем пакистанской компании MTW Pak Assembling Industries — дилера МТЗ, говорится на сайте тракторного завода. Компания подписала контракт на 2017 год на поставку 3600 тракторов «Беларус» в Пакистан. «БелПакСнаб» подконтролен «БелГлобалСтарту». Данной группой компаний
В «БелГлобалСтарте» корреспонденту TUT.BY сообщили, что Качан уже не является директором «БелПакСнаба». Он возглавляет «Теннисную школу спортивного мастерства», которая базируется в Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису (Минск, пр. Победителей, 63). Данная компания была зарегистрирована более 4 месяцев назад. Вскоре после
Олег Качан уже включился в активную деятельность. 3 марта он принимал участие в заседании Главного тренерского совета БТФ, следует из информации на сайте федерации. Рядом с ним соседствовал бывший замминистра спорта Сергей Неред, осужденный в 2014 году на 5 лет колонии усиленного режима. В 2016 году он уже значился спортивным директором в Белорусском лыжном союзе (БЛС), где в то время председательствовал Сергей Тетерин. Однако в сентябре 2017 года
Стоит напомнить, что немногим ранее теннисным функционером стал бывший первый заместитель министра спорта и туризма Александр Гагиев, курировавший подготовку олимпийской команды на Игры-2016. Он возглавляет Национальную теннисную академию.
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Проработавшему три года министром Качану грозило уголовное дело за построенный за счет бюджета туалет на даче
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