Экс-министр спорта Качан уже не торгует тракторами. Он будет зарабатывать на теннисе

На днях газета « Народная воля » сообщила о том, что бывший министр спорта Олег Качан «ушел в коммерцию». Мы попытались найти бизнес-интересы экс-чиновника. Но в итоге натолкнулись еще на новые места работы других известных спортивных функционеров.



Олег Качан и Сергей Неред. Фото: tennis.by

Напомним, совершивший резкий скачок с должности начальника управления физической культуры, спорта и туризма Миноблисполкома до поста министра спорта и туризма, Олег Качан был отправлен в отставку в 2012-м году по итогам Олимпиады в Лондоне. Более того, проработавшему три года министром Качану якобы грозило уголовное дело за построенный за счет бюджета туалет на даче, писал « Ежедневник ». Чем закончилась та история, доподлинно неизвестно. «Это все уже в прошлом, так что не будет его ворошить», — сказал «Народной воле» Качан, комментирую данную тему.

После этого экс-чиновник выпал из информационного поля на несколько лет.

В 2016 году он оказался в числе белорусских бизнесменов, которые посетили с визитом Пакистан. Качан значился как директор компании «БелПакСнаб». Эта структура является соучредителем пакистанской компании MTW Pak Assembling Industries — дилера МТЗ, говорится на сайте тракторного завода. Компания подписала контракт на 2017 год на поставку 3600 тракторов «Беларус» в Пакистан. «БелПакСнаб» подконтролен «БелГлобалСтарту». Данной группой компаний руководят известные спортивные функционеры Сергей Тетерин и Игорь Заичков. Именно это тройку — Тетерина, Заичкова и Качана — Лукашенко в 2012 году отправил в отставку с постов вице-президенрта НОКа, помощника по спорту и министра спорта и туризма соответственно.

В «БелГлобалСтарте» корреспонденту TUT.BY сообщили, что Качан уже не является директором «БелПакСнаба». Он возглавляет «Теннисную школу спортивного мастерства», которая базируется в Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису (Минск, пр. Победителей, 63). Данная компания была зарегистрирована более 4 месяцев назад. Вскоре после прихода на пост руководителя «Белорусской теннисной федерации» (БТФ) Сергея Тетерина.

Олег Качан уже включился в активную деятельность. 3 марта он принимал участие в заседании Главного тренерского совета БТФ, следует из информации на сайте федерации. Рядом с ним соседствовал бывший замминистра спорта Сергей Неред, осужденный в 2014 году на 5 лет колонии усиленного режима. В 2016 году он уже значился спортивным директором в Белорусском лыжном союзе (БЛС), где в то время председательствовал Сергей Тетерин. Однако в сентябре 2017 года собирался уходить из БЛС. Как выяснилось, он последовал вслед за Тетериным в федерацию тенниса. Сейчас Неред замдиректора БТФ.

Стоит напомнить, что немногим ранее теннисным функционером стал бывший первый заместитель министра спорта и туризма Александр Гагиев, курировавший подготовку олимпийской команды на Игры-2016. Он возглавляет Национальную теннисную академию.