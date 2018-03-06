В Совет по развитию цифровой экономики вошел Виктор Лукашенко

В Беларуси создан Совет по развитию цифровой экономики. Это предусмотрено постановлением Совмина от 28 февраля 2018 года № 167, сообщает пресс-служба правительства.



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Совет будет координировать деятельность по реализации государственной политики в сфере цифровой трансформации экономики и развития информационно-коммуникационных технологий.

Основными задачами совета являются определение целей и задач цифровой трансформации национальной экономики; установление приоритетов внедрения цифровых технологий для производственных отраслей, сфер торговли и услуг, социальной сферы с учетом последних достижений в сфере ИКТ и развития глобального цифрового пространства; формирование благоприятной правовой и регуляторной среды для развития национальной цифровой экономики.

Совет также будет заниматься стимулированием перехода к передовым цифровым технологиям в различных сферах экономики и общественных отношений, созданием и развитием современной цифровой инфраструктуры и созданием цифровых платформ различного назначения, развитием национальной индустрии ИКТ. Среди задач также реализация инвестпроектов и проектов государственно-частного партнерства в области ИКТ и международное сотрудничество в сфере цифровой экономики.

Организационное и информационное обеспечение деятельности совета осуществляется Министерством связи и информатизации.

Постановлением также утвержден состав совета. Его возглавили премьер-министр Андрей Кобяков и его первый зам Василий Матюшевский. Членами совета также стали помощник президента по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко, начальник Оперативно-аналитического центра при президенте Андрей Павлюченко, председатель совета директоров компании «ЭПАМ Системз» Аркадий Добкин, адвокат Денис Алейников, бизнесмен Дмитрий Гурский, директор компании «Лайт Вел Организейшн» Олег Кондратенко, руководитель «Майкрософт Софтвер Бел» Антон Мякишев и другие.

Напомним, 21 декабря 2017 года был принят декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», который направлен на развитие ИТ-сектора, продуктовых компаний и легализовал хождение криптовалют. Многие положения документа должны вступить в силу через 2 недели.