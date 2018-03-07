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"Предотвратили легализацию преступных доходов по почте". Минсвязи сделают регулятором крипторынка

07.03.2018 19:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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За Министерством связи и информатизации может быть закреплена обязанность «осуществлять контроль за деятельностью операторов криптоплатформ и операторов обмена криптовалют». Это следует из обоснования необходимости принятия изменений в закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».


Фото: itritech.net

Напомним, 21 декабря 2017 года был принят декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», который легализовал хождение криптовалют. Многие положения документа вступят в силу через 2 недели.

Операторы криптоплатформ должны быть зарегистрированы в Парке высоких технологий. С другой стороны, финансовый рынок — это прерогатива Нацбанка и Минфина, которые выступали против легализации криптовалют. Поэтому был вопрос, кто будет регулировать эту сферу.

В настоящее время Минсвязи осуществляет государственное регулирование отношений и контроль в сферах информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникаций, разрабатывает меры господдержки при осуществлении разработок в данных сферах, в том числе вносит в Совет министров проекты законодательных актов, разработанные администрацией ПВТ. «Наличие таких полномочий позволяет осуществлять необходимое регулирование деятельности резидентов Парка высоких технологий, осуществляющих функции операторов [обмена криптовалют]», говорится в обосновании.

Кроме того, Минсвязи уже наделено аналогичными функциями по регулированию деятельности операторов почтовой связи в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и обладает необходимым опытом, считают разработчики законопроекта.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Операторы криптоплатформ должны быть зарегистрированы в Парке высоких технологий. С другой стороны, финансовый рынок - это прерогатива Нацбанка и Минфина, который...

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