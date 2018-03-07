ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с катастрофой Ан-26 в Сирии

07.03.2018 22:55 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с катастрофой самолета Ан-26 в Сирии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о трагической катастрофе транспортного самолета Ан-26 возле сирийского аэродрома Хмеймим, повлекшей многочисленные человеческие жертвы», — говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко также выразил искренние соболезнования от имени белорусского народа и себя лично родным и близким погибших, а также всему братскому российскому народу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с катастрофой самолета Ан-26 в Сирии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Россельхознадзор ввел ограничения на поставки с трех белорусских предприятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика