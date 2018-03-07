Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с катастрофой Ан-26 в Сирии

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с катастрофой самолета Ан-26 в Сирии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о трагической катастрофе транспортного самолета Ан-26 возле сирийского аэродрома Хмеймим, повлекшей многочисленные человеческие жертвы», — говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко также выразил искренние соболезнования от имени белорусского народа и себя лично родным и близким погибших, а также всему братскому российскому народу.