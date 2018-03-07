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Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с катастрофой Ан-26 в Сирии
07.03.2018 22:55 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с катастрофой самолета Ан-26 в Сирии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о трагической
Александр Лукашенко также выразил искренние соболезнования от имени белорусского народа и себя лично родным и близким погибших, а также всему братскому российскому народу.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с катастрофой самолета Ан-26 в Сирии.
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