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Россельхознадзор ввел ограничения на поставки с трех белорусских предприятий

07.03.2018 22:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Россельхознадзор с 9 марта вводит временные ограничения на поставки в РФ продукции с трех белорусских предприятий, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что такое решение принято по причине повторного выявления запрещенных и вредных веществ в продукции предприятий СПК «Агрокомбинат „Снов“», СОАО «Беловежские сыры», ООО «Несвижский завод детского питания».

Также Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ПУП «Бобруйскмолоко», ПУП «Калинковичский молочный комбинат» Светлогорский филиал, ОАО «Щучинский маслосырзавод».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких «военных действий» между Россией и Беларусью по молоку и молочной продукции не идет. Она отметила, что взаимные поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья являются важнейшей статьей торговли между странами.

Напомним, Россия решила ввести запрет на поставку из Беларуси молочного сырья «в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси в Россию» с 26 февраля. Затем срок был перенесен на 6 марта, а позже — на 15. С резкой критикой решения Москвы выступила ЕЭК, заявив, что у Россельхознадзора нет оснований для введения ограничений на ввоз продукции с территории всей страны. В ответ на это Россельхознадзор обвинил Беларусь в поставке санкционной продукции и фальсификата — в том числе и «сырного продукта».

Российские СМИ неоднократно писали о том, что закрытие поставок сухого молока из Беларуси действительно выгодно российской сушильной отрасли, у которой скопились большие складские запасы. В пользу этой версии говорит и то, что ограничения Россия ввела лишь на белорусское сырье — к сделанным из него же готовым продуктам претензии и ограничения по-прежнему бывают точечные.

1 марта президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разобраться с проблемными вопросами поставок белорусского молока в Россию. А уже на следующий день президент Беларуси назвал ситуацию с белорусским молоком «наглым политическим инструментом».

 
 
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Россельхознадзор с 9 марта вводит временные ограничения на поставки в РФ продукции с трех белорусских предприятий.

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