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Россельхознадзор ввел ограничения на поставки с трех белорусских предприятий
07.03.2018 22:37 — Новости Экономики | Tut.by
Россельхознадзор с 9 марта вводит временные ограничения на поставки в РФ продукции с трех белорусских предприятий,
Отмечается, что такое решение принято по причине повторного выявления запрещенных и вредных веществ в продукции предприятий СПК «Агрокомбинат „Снов“», СОАО «Беловежские сыры», ООО «Несвижский завод детского питания».
Также Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ПУП «Бобруйскмолоко», ПУП «Калинковичский молочный комбинат» Светлогорский филиал, ОАО «Щучинский маслосырзавод».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова
Напомним,
Российские СМИ неоднократно писали о том, что закрытие поставок сухого молока из Беларуси действительно выгодно российской сушильной отрасли, у которой
1 марта президент Беларуси Александр Лукашенко
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Россельхознадзор с 9 марта вводит временные ограничения на поставки в РФ продукции с трех белорусских предприятий.
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