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Реконструкция воздушной линии "Гродно-Лида" для транспортировки электроэнергии с БелАЭС завершена

08.03.2018 07:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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2 марта после реконструкци воздушная линия электропередачи 330 кВ «Гродно-Лида» включена в работу, сообщает ГПО «Белэнерго».

В стране строят новые и реконструируют существующие электросетевые объекты энергосистемы и, в первую очередь, воздушных линий (ВЛ) 330 кВ для обеспечения выдачи электроэнергии с Белорусской АЭС и ее транспортировки по высоковольтным линиям электропередачи в другие регионы. Проект по строительству схемы выдачи электрической мощности с Белорусской АЭС включает в себя 23 пусковых комплекса.

Реконструкция ВЛ 330 кВ «Гродно — Лида» началась 28 августа 2017 года. Она направлена на обеспечение надежной передачи электрической мощности от Белорусской АЭС в гродненский регион.

Помимо непосредственной реконструкции элементов ВЛ была проведена замена устройств релейной защиты и автоматики на подстанциях 330 кВ «Гродно» и «Лида» на современные микропроцессорные устройства. Кроме того, по этой ВЛ организован волоконно-оптический канал связи.

По окончанию реализации проекта строительства схемы выдачи мощности Белорусской АЭС данная линия станет одним из элементов транзита мощности 330 кВ Белорусская АЭС — Сморгонь — Лида — Гродно.

 
Теги: Гродно
 
 
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2 марта после реконструкци воздушная линия электропередачи 330 кВ "Гродно-Лида" включена в работу

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