2 марта после реконструкци воздушная линия электропередачи 330 кВ «Гродно-Лида» включена в работу, сообщает ГПО «Белэнерго».

В стране строят новые и реконструируют существующие электросетевые объекты энергосистемы и, в первую очередь, воздушных линий (ВЛ) 330 кВ для обеспечения выдачи электроэнергии с Белорусской АЭС и ее транспортировки по высоковольтным линиям электропередачи в другие регионы. Проект по строительству схемы выдачи электрической мощности с Белорусской АЭС включает в себя 23 пусковых комплекса.

Реконструкция ВЛ 330 кВ «Гродно — Лида» началась 28 августа 2017 года. Она направлена на обеспечение надежной передачи электрической мощности от Белорусской АЭС в гродненский регион.

Помимо непосредственной реконструкции элементов ВЛ была проведена замена устройств релейной защиты и автоматики на подстанциях 330 кВ «Гродно» и «Лида» на современные микропроцессорные устройства. Кроме того, по этой ВЛ организован волоконно-оптический канал связи.

По окончанию реализации проекта строительства схемы выдачи мощности Белорусской АЭС данная линия станет одним из элементов транзита мощности 330 кВ Белорусская АЭС — Сморгонь — Лида — Гродно.