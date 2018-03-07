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В ПАСЕ шокированы очередной смертной казнью в Беларуси
08.03.2018 14:13 — Новости Экономики | Tut.by
В Парламентской ассамблее Совета Европы
«Мы вновь твердо выступаем против любого смертного приговора в Беларуси и любых казней, совершенных в этой стране. Исполнение приговора в отношении Кирилла Казачека тем более шокирует, поскольку оно тайно произошло в октябре 2017 года, а родственники осужденного были проинформированы только недавно», — сказано в совместном заявлении генерального докладчика ПАСЕ об отмене смертной казни Ива Крачтена и бывшего докладчика ПАСЕ по ситуации в Беларуси Андреа Ригони.
В ПАСЕ подчеркнули, что « смертная казнь — жестокоое и бесчеловечное наказание, которое в Европе более неприемлемо» . Там вновь призвали власти Беларуси ввести мораторий на смертную казнь.
Напомним, в январе 2016 года в деревне Наровчизна Мозырского района мужчина задушил дочь, а потом ударил молотком по голове сына. Девочке было 9 лет, подростку — 17. По версии следствия, так преступник
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В декабре 2015-го мужчины
Напомним, смертную казнь могут назначать за 12 видов преступлений, в том числе —развязывание войны или заговор с целью захвата власти, убийство милиционера или акт терроризма в отношении госдеятеля, измену государству (сопряженную с убийством) или геноцид.
Такое наказание не может быть назначено женщинам. А также тем, кто совершил преступление в возрасте до 18 лет или уже старше 65 на момент вынесения приговора.
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В Парламентской ассамблее Совета Европы осудили казнь белоруса Кирилла Казачека, осужденного за убийство двух собственных детей.
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