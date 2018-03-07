ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ПАСЕ шокированы очередной смертной казнью в Беларуси

08.03.2018 14:13 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Парламентской ассамблее Совета Европы осудили казнь белоруса Кирилла Казачека, осужденного за убийство двух собственных детей. По предварительной информации, казнь состоялась в конце октября 2017 года. Известно о ней правозащитникам стало на днях от матери осужденного.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

«Мы вновь твердо выступаем против любого смертного приговора в Беларуси и любых казней, совершенных в этой стране. Исполнение приговора в отношении Кирилла Казачека тем более шокирует, поскольку оно тайно произошло в октябре 2017 года, а родственники осужденного были проинформированы только недавно», — сказано в совместном заявлении генерального докладчика ПАСЕ об отмене смертной казни Ива Крачтена и бывшего докладчика ПАСЕ по ситуации в Беларуси Андреа Ригони.

В ПАСЕ подчеркнули, что « смертная казнь — жестокоое и бесчеловечное наказание, которое в Европе более неприемлемо» . Там вновь призвали власти Беларуси ввести мораторий на смертную казнь.

Напомним, в январе 2016 года в деревне Наровчизна Мозырского района мужчина задушил дочь, а потом ударил молотком по голове сына. Девочке было 9 лет, подростку — 17. По версии следствия, так преступник мстил супруге за желание развестись. Мужчина был пьян во время убийства.

Год назад областной суд приговорил Кирилла Казачека к расстрелу. По данным правозащитников, мужчина не стал обжаловать приговор в Верховном суде — и его этапировали в минское СИЗО, где осужденные ждут расстрела.

6 марта правозащитник Андрей Полуда со ссылкой на мать Казачека сообщил о приведении в исполнения смертного приговора.

Кто еще ждет исполнения приговора

По последним данным, к смертной казни в Беларуси приговорены пять человек.

  • 33-летний Алексей Михаленя за убийство двух соседей-пенсионеров (приговорвынесен в феврале 2017 года, летом Верховный суд оставил его в силе).

Убийство произошло в марте 2016-го в Наровле: во дворе частного дома нашли 59-летнего пенсионера, а в подвале — его 61-летнюю сестру. Обвиняемый ранее судим за кражу и убийство в подростковом возрасте. 

  • 36-летний Игорь Гершанков и 31-летний Семен Бережной за убийство шести человек по делу о "черных риелторах" в Могилеве (приговор вынесен летом 2017 года, в декабре Верховный суд оставил его без изменений).

С 2009 по 2015 год группа «черных риелторов» из четырех человек подыскивали одиноких людей с недвижимостью. Они уговаривали людей продать или разменять жилье, а потом убивали. Некоторых закапывали живьем, пока жертвы спали под действием водки и клофелина.

  • 44-летний Александр Жильников и 24-летний Вячеслав Сухарко за убийство молодой пары и мужчины (весной их приговорили к пожизненному заключению, но после пересмотра дела в Верховном суде меру наказания изменили на высшую).

В декабре 2015-го мужчины убили 24-летнюю девушку и 32-летнего парня. Оказалось, за 2 миллиона рублей «старыми» минчанка попросила двух знакомых «отправить» девушку в больницу, чтобы тем временем вернуть бывшего парня. Но те позарились на имущество в квартире и убили обоих. За день до того в Колодищах обвиняемые расправились с мужчиной, который хранил дома 10 тысяч долларов.

Напомним, смертную казнь могут назначать за 12 видов преступлений, в том числе —развязывание войны или заговор с целью захвата власти, убийство милиционера или акт терроризма в отношении госдеятеля, измену государству (сопряженную с убийством) или геноцид.

Такое наказание не может быть назначено женщинам. А также тем, кто совершил преступление в возрасте до 18 лет или уже старше 65 на момент вынесения приговора.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 144
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Парламентской ассамблее Совета Европы осудили казнь белоруса Кирилла Казачека, осужденного за убийство двух собственных детей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Реконструкция воздушной линии "Гродно-Лида" для транспортировки электроэнергии с БелАЭС завершена
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика