ТЦ «Ленинград» и «Фабрика мебели 8 марта» вручили приз победительнице конкурса «Самая красивая хозяйка квартиры»

Как призналась сама финалистка – это ее первая победа в подобных конкурсах и лотереях. Раньше – не везло, однако девушка не отчаялась и победила. Поддержать Евгению приехали самые близкие. Уже сегодня интерьер красавицы украсит дизайнерское кресло Memory из коллекции мягкой мебели TANAGRA от салона «Фабрика 8 Марта» .









