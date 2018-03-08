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ТЦ «Ленинград» и «Фабрика мебели 8 марта» вручили приз победительнице конкурса «Самая красивая хозяйка квартиры»

08.03.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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ТЦ «Ленинград» и «Фабрика мебели 8 марта» вручили приз победительнице конкурса «Самая красивая хозяйка квартиры»

Как призналась сама финалистка – это ее первая победа в подобных конкурсах и лотереях. Раньше – не везло, однако девушка не отчаялась и победила. Поддержать Евгению приехали самые близкие. Уже сегодня интерьер красавицы украсит дизайнерское кресло Memory из коллекции мягкой мебели TANAGRA от салона «Фабрика 8 Марта».

ТЦ «Ленинград» и «Фабрика мебели 8 марта» вручили приз победительнице конкурса «Самая красивая хозяйка квартиры»
ТЦ «Ленинград» и «Фабрика мебели 8 марта» вручили приз победительнице конкурса «Самая красивая хозяйка квартиры»
ТЦ «Ленинград» и «Фабрика мебели 8 марта» вручили приз победительнице конкурса «Самая красивая хозяйка квартиры»
ТЦ «Ленинград» и «Фабрика мебели 8 марта» вручили приз победительнице конкурса «Самая красивая хозяйка квартиры»

Кресло Memory не только стильное и удобное, но и практичное. Чехол съемный, а потому удобен в обслуживании. Кроме того, есть возможность приобрести чехол любой другой расцветки, если вдруг появится желание поиграть с цветом.

ТЦ «Ленинград» и «Фабрика мебели 8 марта» вручили приз победительнице конкурса «Самая красивая хозяйка квартиры»

Напомним, что партнёр конкурса — Центр интерьеров «ЛенинГрад», интерьер-центр № 1 города Минска, в котором в наличии и под заказ предлагаются новинки отделочных материалов и мебели от ведущих белорусских и зарубежных брендов. ТЦ «Ленинград» — это более 120  магазинов, где представлен широчайший ассортимент товаров для создания стильного современного интерьера.

ТЦ «Ленинград» и «Фабрика мебели 8 марта» вручили приз победительнице конкурса «Самая красивая хозяйка квартиры»

Фото: Павел Садовский

 
Теги: Минск
 
 
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На победу в конкурсе «Самая красивая хозяйка квартиры» претендовало 15 очаровательных девушек. В течение двух дней шло жаркое голосование, победительницей стала...

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