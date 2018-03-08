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Корректировки в указ о долевом строительстве будут приняты в ближайшее время

08.03.2018 14:05 — Новости Экономики | БелТА  
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Корректировки в указ о долевом строительстве будут приняты в ближайшее время
Фото из архива

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятие изменений в указ №263 "О долевом строительстве" ожидается в ближайшее время, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.

"Изменения в указ о долевом строительстве сейчас в Совмине. Ожидается, что в ближайшее время они будут приняты", - сказал Александр Горваль.

В отношении управлений капитального строительства и предприятий с долей госсобственности более 50% предусмотрено изъятие из указа позиции о необходимости строительства 15% жилого дома за счет средств застройщика. "Планируется еще одно важное нововведение для застройщиков, которое заключается в возможности возврата на их текущие счета средств за квартиры, проданные после ввода объекта долевого строительства в эксплуатацию. Сейчас эти средства направляются в бюджет", - добавил начальник управления жилищной политики.

Александр Горваль пояснил, что изменения в указ о долевом строительстве в целом призваны дополнительно урегулировать отношения заказчиков, застройщиков и подрядчиков, исходя из наработанной правоприменительной практики.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятие изменений в указ №263 "О долевом строительстве" ожидается в ближайшее время, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления...

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