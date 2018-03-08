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Лукашенко поздравил Гуцериева с юбилеем, пожелав "осуществления всех планов, счастья, благополучия"

09.03.2018 12:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя совета директоров АО «Промышленно-финансовая группа САФМАР», председателя совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Михаила Гуцериева с 60-летием, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Благодаря энергии, целеустремленности, богатому опыту Вам удалось добиться успехов в многочисленных начинаниях, воплотить в жизнь предпринимательский и творческий таланты, — говорится в поздравлении. — Высоко ценю Ваши личные, профессиональные и деловые качества и всегда с большим вниманием отношусь к проектам, которые Вы реализуете».

Александр Лукашенко выразил уверенность, что работа Михаила Гуцериева в Беларуси и впредь будет являться примером успешного двустороннего сотрудничества и взаимовыгодных инвестиций. Он пожелал ему крепкого здоровья, удачи, осуществления всех планов, счастья и благополучия.

В недавнем интервью TUT.BY Михаил Гуцериев рассказал, как в Беларуси реализует проект строительства нового горнообогатительного комбината, назвав его крупнейшим частным проектом на постсоветском пространстве. Кроме того, именно Гуцериева называют одним из лоббистов знаменитого декрета №8 о цифровизации экономики. "А вот моя личная цель: в рамках этой инициативы планирую создать свои 3−5 ИТ-продуктовые компании. На большее я не претендую", - отметил Гуцериев. 

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя совета директоров АО "Промышленно-финансовая группа САФМАР", председателя совета директоров ПАО НК...

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