Не до долларов. Белорусы в феврале резко охладели к покупке валюты

Третий год население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты. Как сообщается в материалах Нацбанка, белорусы в феврале увеличили чистую продажу наличной валюты более чем в два раза по сравнению с январем до 217 млн долларов.

Рост чистой продажи произошел за счет заметного снижения интереса к покупке валюты. Если продажа наличной валюты в феврале снизилась на 3,8% по сравнению с январем до 562,2 млн долларов, то покупка валюты упала сразу на 37,5%, до 345,2 млн долларов.

За весь прошлый год белорусы сдали 2,2 млрд долларов чистыми наличными. В 2016 году чистая продажа составила 2,4 млрд долларов, за два месяца нынешнего года – 249,3 млн долларов.

Субъекты хозяйствования в январе-феврале были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 262 млн долларов).

В течение 2017 года отмечалось постепенное ускорение роста реальной зарплаты , что, по оценкам экспертов, оказывает давление на валютный рынок и может оказывать давление на инфляционные процессы.

Напомним, средняя зарплата в декабре прошлого года составила 995,3 рубля, что на 158,4 рубля больше, чем в ноябре. Однако в январе произошел ожидаемый откат, средняя зарплата потеряла сразу 136 рублей , составив 859 рублей. В итоге население резко охладело к покупке валюты.

Уже третий год граждане продают валюту, в том числе накопленные депозиты, стремясь сохранить потребление при снижении уровня доходов. Эксперты прогнозируют, что в нынешнем году тенденция сохранится, хотя объемы продажи могут снизиться.