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Не до долларов. Белорусы в феврале резко охладели к покупке валюты
09.03.2018 12:49 — Новости Экономики | Tut.by
Третий год население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты. Как
Рост чистой продажи произошел за счет заметного снижения интереса к покупке валюты. Если продажа наличной валюты в феврале снизилась на 3,8% по сравнению с январем до 562,2 млн долларов, то покупка валюты упала сразу на 37,5%, до 345,2 млн долларов.
За весь прошлый год белорусы сдали 2,2 млрд долларов чистыми наличными. В 2016 году чистая продажа
Субъекты хозяйствования в январе-феврале были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 262 млн долларов).
В течение 2017 года отмечалось
Напомним, средняя зарплата в декабре прошлого года
Уже третий год граждане продают валюту, в том числе накопленные депозиты, стремясь сохранить потребление при снижении уровня доходов. Эксперты прогнозируют, что в нынешнем году тенденция сохранится, хотя объемы продажи могут снизиться.
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Третий год население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты. В феврале оно увеличило чистую продажу наличной валюты более чем в два раза по сравнению...
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