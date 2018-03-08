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Ушел из жизни экс-посол Беларуси в Украине Валентин Величко

09.03.2018 14:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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На 74-м году ушел из жизни известный государственный деятель, выдающийся дипломат, кандидат экономических наук Валентин Величко, сообщили БЕЛТА в Министерстве иностранных дел Беларуси.


Фото: "Вести"

«Уроженец Минской области, Валентин Владимирович значительную часть своей профессиональной деятельности провел на Гомельщине. С 1968 по 1993 год работал на разных должностях в Гомельском обкоме комсомола, Гомельском областном совете профсоюзов, Советском райкоме КПБ г. Гомеля, Гомельском облисполкоме, Совете объединения профсоюзов Гомельской области», — рассказали в МИД.

Почти четверть столетия его жизненный путь был связан с международной деятельностью. Валентин Владимирович внес значительный вклад в становление дипломатической службы независимого белорусского государства. Был в числе первых послов суверенной Беларуси. В 1993—1997 годах возглавлял посольство Беларуси в Латвии, был аккредитован в Финляндии по совместительству. В 1997—1998 годах занимал пост министра по делам Содружества Независимых Государств Республики Беларусь. С 1998 по 2016 год работал на руководящих должностях в системе МИД Беларуси: посол по особым поручениям, первый заместитель министра иностранных дел. С 2001 по 2016 год являлся чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Украине.

Был награжден государственными наградами: медалью «За трудовое отличие», орденом Почета, орденом Отечества III степени, а также Почетной грамотой Верховного Совета БССР, дважды — Почетной грамотой Совета министров Беларуси.

«Искренний, отзывчивый и принципиальный человек, Валентин Владимирович пользовался авторитетом и заслуженным уважением на всех вехах своего трудового пути. Память о Валентине Владимировиче Величко останется в сердцах его коллег и друзей», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

 
Теги: Гомель
 
 
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На 74-м году ушел из жизни известный государственный деятель, выдающийся дипломат, кандидат экономических наук Валентин Величко, сообщили БЕЛТА в Министерстве...

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