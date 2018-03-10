Владельцы сети «Гиппо» выкупили магазины «Белмаркет» у российской инвестиционной компании А1. Данную информацию подтвердил источник, близкий к одной из сторон сделки. Официальный пресс-релиз об этом стороны намерены обнародовать в начале следующей недели.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Россияне уже давно искали покупателей на свои белорусские магазины. Весь прошлый год они занимались не развитием сети, а продажей. К «Белмаркету» присматривались все. Но срослось только у «Гиппо», — сказал собеседник.

«Белмаркеткомпани», которую контролировала через инвесткомпанию «А1» российская «Альфа-Групп» миллиардера Михаила Фридмана, начала работу в Беларуси в конце 2007 года. Инвестиции такими компаниями, как A1, осуществляются, как правило, на 5−7 лет — далее следует выход. В конце 2012 года топ-менеджмент A1 заявлял , что в течение 2−3 лет выйдет из белорусской розничной сети. Но ранее вышла из «Белмаркета» Международная финансовая корпорация, которая выступала соинвестором проекта, выделив в 2009 году кредит в размере 16 млн долларов.

Летом 2017 года появилась информация, что владельцы сети «Соседи» выразили намерение приобрести «Белмаркет». Это подтверждали в пресс-службе A1.

В декабре 2017 года один из руководителей «Соседей» был уверен, что компания прирастет «белмаркетами». Сделку планировалось закрыть в ближайшее время. Однако в конце января он сообщил, что эта тема уже неактуальна.

По словам ритейлеров, изначально у «Альфы» в связи с белорусским рынком были завышенные ожидания. Хотя их можно было понять, когда «на рынке пустота, конкуренции нет, экономика растет». А1 хотела с помощью поглощений мелких операторов и строительства собственных объектов за 5 лет разрастись до 128 магазинов. Однако планы пришлось корректировать. «В итоге задержались в стране на 10 лет. Хотят бизнес-план предусматривал exit в 2 раза быстрее», — говорит собеседник.

В настоящее время 71 универсам «Белмаркет» работает в 16 городах Беларуси. Количество сотрудников — 3180, говорится на сайте компании.

В ближайшие годы это будет хозяйство владельцев сети «Гиппо», которыми, по данным «Ежедневника» , считаются известный в 1990- е годы нефтетрейдер Василий Ворфоломеев и его партнер Олег Барановский. В настоящий момент «Гиппо» объединяет 11 торговых объектов в Минске, Гомеле и Могилеве. 8 из них — это гипермаркеты.

В 2018 году на рынке продовольственного ритейла будет наблюдаться всплеск сделок, связанных с поглощением торговых объектов, прогнозируют аналитики Colliers International. В предыдущие годы сети развивались в основном за счет строительства собственных объектов, особенно в крупноформатном ритейле. Торговые компании выступали крупнейшими девелоперами в сегменте торговой недвижимости. Практика показала, что одновременно заниматься строительством более трех-пяти объектов довольно трудно, поэтому массированный рост сети за короткий промежуток времени возможен только за счет поглощения готовых объектов, в идеале — действующих сетей.

В 2017 году «Альфа-Групп» потеряла на вложениях в российского автодилера «Независимость» 100 млн долларов. Сейчас акционеры А1 находятся «в стадии осмысления и уточнения бизнес-модели» инвесткомпании, сообщил Михаил Фридман в недавнем интервью « Форбс ».