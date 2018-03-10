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Российская A1 покидает белорусский ритейл. "Гиппо" обходит "Соседей" и прирастает "Белмаркетами"
10.03.2018 22:30 — Новости Экономики | Tut.by
Владельцы сети «Гиппо» выкупили магазины «Белмаркет» у российской инвестиционной компании А1. Данную информацию подтвердил источник, близкий к одной из сторон сделки. Официальный пресс-релиз об этом стороны намерены обнародовать в начале следующей недели.
«Россияне уже давно искали покупателей на свои белорусские магазины. Весь прошлый год они занимались не развитием сети, а продажей. К «Белмаркету» присматривались все. Но срослось только у «Гиппо», — сказал собеседник.
«Белмаркеткомпани», которую контролировала через инвесткомпанию «А1» российская «Альфа-Групп» миллиардера Михаила Фридмана,
Летом 2017 года появилась информация, что владельцы сети «Соседи» выразили намерение приобрести «Белмаркет». Это
В декабре 2017 года один из руководителей «Соседей» был уверен, что компания прирастет «белмаркетами». Сделку планировалось закрыть в ближайшее время. Однако в конце января он сообщил, что эта тема уже неактуальна.
По словам ритейлеров, изначально у «Альфы» в связи с белорусским рынком были завышенные ожидания. Хотя их можно было понять, когда «на рынке пустота, конкуренции нет, экономика растет». А1 хотела с помощью поглощений мелких операторов и строительства собственных объектов за 5 лет разрастись до 128 магазинов. Однако планы пришлось корректировать. «В итоге задержались в стране на 10 лет. Хотят бизнес-план предусматривал exit в 2 раза быстрее», — говорит собеседник.
В настоящее время 71 универсам «Белмаркет» работает в 16 городах Беларуси. Количество сотрудников — 3180, говорится на сайте компании.
В ближайшие годы это будет хозяйство владельцев сети «Гиппо», которыми, по данным
В 2018 году на рынке продовольственного ритейла будет наблюдаться всплеск сделок, связанных с поглощением торговых объектов,
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В 2018 году на рынке продовольственного ритейла будет наблюдаться всплеск сделок, связанных с поглощением торговых объектов
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