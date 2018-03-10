ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нужен ли Лукашенко помощник по финансовым вопросам?

11.03.2018 07:51 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Уже больше года вакантна должность помощника президента по вопросам развития финансово-кредитной системы. TUT.BY пообщался с тремя банкирами, разбираясь в том, почему должность все еще вакантна.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Эта должность появилась в рамках оптимизации аппарата Администрации президента. По задумке, новый помощник должен был следить за выполнением поручений Александра Лукашенко касаемых деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.

По словам двух собеседников, за прошедший год вопрос назначения помощника президента по вопросам развития финансово-кредитной системы «периодически то возникал, то затухал».

«Кажется, уже перебрали всех возможных кандидатов. По моей информации, сейчас появился новый претендент. Но будет ли он утвержден — неизвестно», — сказал источник, но отказался озвучивать имя нынешнего фаворита.

С учетом того, что за столько времени не удалось найти помощника, можно предположить, что особой необходимости в этом и нет. «[Александр Лукашенко] периодически встречается с [председателем Банка развития Сергеем] Румасом, [главой Сбербанка России Германом] Грефом… Это те встречи, которые мы видим по телевизору. Думаю, он проводит неформальные встречи и с другими банкирами. То есть имеет широкую палитру мнений. Плюс аналитика спецслужб. Мне кажется, у президента пока нет особой надобности [в помощнике по финансовым вопросам]», — сказал собеседник.

Другой банкир считает, что главе государства нужен человек, который «сможет иметь свою точку зрения и оппонировать тройке Каллаур-Матюшевский-Амарин (глава Нацбанка, первый вице-премьер, министр финансов. — Прим.TUT.BY)». «Говорить довольно непопулярные вещи. Например, что низкая инфляция — это не есть хорошо для Беларуси», — сказал источник. Он также отметил, что «раз Беларусь вступает в новый политический цикл, поэтому в роли помощника классический банкир или экономист не нужны Лукашенко».

Ранее у президента Беларуси был помощник по экономическим вопросам. После отъезда Кирилла Рудого послом в Китай и затеянной трансформации Администрации президента появилась скорректированная должность. «Как бы мы не относились к Ткачеву, но именно Сергей Павлович больше всех удержался на посту экономического советника президента. То есть он мог четко отстаивать свою точку зрения и быть на одной волне с главой государства. Кирилл Валентинович Рудый тоже имел свое мнение и не шарахался из стороны в сторону. Но это мнение в большей степени не совпадало с мнением президента», — отметил собеседник.

Банкиры считают, что в скором времени либо «одна из групп влияния протолкнет своего человека», либо «должность будет трансформирована», как это произошло в случае с помощником президента по вопросам законодательной и судебной деятельности.

 
 
Ссылка на источник 161
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже больше года вакантна должность помощника президента по вопросам развития финансово-кредитной системы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Российская A1 покидает белорусский ритейл. "Гиппо" обходит "Соседей" и прирастает "Белмаркетами"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика