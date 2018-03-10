Нужен ли Лукашенко помощник по финансовым вопросам?

Уже больше года вакантна должность помощника президента по вопросам развития финансово-кредитной системы. TUT.BY пообщался с тремя банкирами, разбираясь в том, почему должность все еще вакантна.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Эта должность появилась в рамках оптимизации аппарата Администрации президента. По задумке, новый помощник должен был следить за выполнением поручений Александра Лукашенко касаемых деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.

По словам двух собеседников, за прошедший год вопрос назначения помощника президента по вопросам развития финансово-кредитной системы «периодически то возникал, то затухал».

«Кажется, уже перебрали всех возможных кандидатов. По моей информации, сейчас появился новый претендент. Но будет ли он утвержден — неизвестно», — сказал источник, но отказался озвучивать имя нынешнего фаворита.

С учетом того, что за столько времени не удалось найти помощника, можно предположить, что особой необходимости в этом и нет. «[Александр Лукашенко] периодически встречается с [председателем Банка развития Сергеем] Румасом, [главой Сбербанка России Германом] Грефом… Это те встречи, которые мы видим по телевизору. Думаю, он проводит неформальные встречи и с другими банкирами. То есть имеет широкую палитру мнений. Плюс аналитика спецслужб. Мне кажется, у президента пока нет особой надобности [в помощнике по финансовым вопросам]», — сказал собеседник.

Другой банкир считает, что главе государства нужен человек, который «сможет иметь свою точку зрения и оппонировать тройке Каллаур-Матюшевский-Амарин (глава Нацбанка, первый вице-премьер, министр финансов. — Прим.TUT.BY)». «Говорить довольно непопулярные вещи. Например, что низкая инфляция — это не есть хорошо для Беларуси», — сказал источник. Он также отметил, что «раз Беларусь вступает в новый политический цикл, поэтому в роли помощника классический банкир или экономист не нужны Лукашенко».

Ранее у президента Беларуси был помощник по экономическим вопросам. После отъезда Кирилла Рудого послом в Китай и затеянной трансформации Администрации президента появилась скорректированная должность. «Как бы мы не относились к Ткачеву, но именно Сергей Павлович больше всех удержался на посту экономического советника президента. То есть он мог четко отстаивать свою точку зрения и быть на одной волне с главой государства. Кирилл Валентинович Рудый тоже имел свое мнение и не шарахался из стороны в сторону. Но это мнение в большей степени не совпадало с мнением президента», — отметил собеседник.

Банкиры считают, что в скором времени либо «одна из групп влияния протолкнет своего человека», либо «должность будет трансформирована», как это произошло в случае с помощником президента по вопросам законодательной и судебной деятельности.