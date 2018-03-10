Поставки ткани и фурнитуры предпринимателям Брестской области будет координировать единый оператор — ОАО «Бресттекстильторг». Об этом БЕЛТА сообщили в «Беллегпроме» по итогам рабочей встречи представителей текстильных организаций концерна с представителями малого и среднего бизнеса, осуществляющими производство швейных изделий в Брестском регионе.

По результатам мероприятия определено, что «Бресттекстильторг» в качестве единого оператора будет координировать поставки ткани и фурнитуры в адрес предпринимателей, а также обеспечивать наличие образцов нового ассортимента текстиля и фурнитуры, отпуск продукции любыми партиями.