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Поставки ткани и фурнитуры предпринимателям области будет координировать "Бресттекстильторг"
11.03.2018 08:33 — Новости Экономики | Tut.by
Поставки ткани и фурнитуры предпринимателям Брестской области будет координировать единый оператор — ОАО «Бресттекстильторг». Об этом БЕЛТА
По результатам мероприятия определено, что «Бресттекстильторг» в качестве единого оператора будет координировать поставки ткани и фурнитуры в адрес предпринимателей, а также обеспечивать наличие образцов нового ассортимента текстиля и фурнитуры, отпуск продукции любыми партиями.
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Предприятие также будет обеспечивать наличие образцов нового ассортимента текстиля и фурнитуры, отпуск продукции любыми партиями.
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