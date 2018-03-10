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"Это разрушает наш рынок". Глава Минсельхоза РФ высказал претензии к белорусской "молочке"
11.03.2018 18:17 — Новости Экономики | Tut.by
Россия будет принимать решительные меры в отношении некачественного белорусского молока, которое поступает в РФ. Об этом сегодня на форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, пишет
Россельхознадзор хотел с 26 февраля ограничить импорт белорусской «молочки» для перерабатывающей промышленности РФ, но уже дважды
«Это разрушает наш рынок, делает невозможным производство молочных продуктов из нормального, качественного молока», — цитирует министра агентство.
Александр Ткачев также обвинил белорусских производителей в недобросовестной конкуренции.
«Понятно, что нас просто выбивают. Мы видим, и есть случаи — не один, а десятки, если не больше, — когда наши российские молочные предприятия, фабрики делают молочные изделия, тот же сыр, сливочное масло из сухого молока, белорусского, которое дешевле», — объяснил свою позицию глава Минсельхоза России.
Решение РФ о практически полном запрете на импорт белорусской молочной продукции раскритиковала ЕЭК. Организация призвала страны сесть за стол переговоров.
В ответ на это Россельхознадзор обвинил Беларусь в поставке санкционной продукции и фальсификата — в том числе и «сырного продукта».
Глава ведомства Сергей Данкверт
«А белорусская продукция как будет въезжать? По бумажным? А у нас их уже никуда не запишешь. У нас они должны быть в электронном виде. Мы не будем на границе исправлять и вносить бумажные сертификаты в электронный вид. Мы просто не будем такую продукцию впускать», — сказал глава Россельхознадзора.
Российские СМИ неоднократно писали о том, что закрытие поставок сухого молока из Беларуси выгодно российской сушильной отрасли, у которой скопились большие складские запасы. В пользу этой версии говорит и то, что ограничения Россия ввела лишь на белорусское сырье — к сделанным из него же готовым продуктам
1 марта Александр Лукашенко
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Россия будет принимать решительные меры в отношении некачественного белорусского молока, которое поступает в РФ. Об этом сегодня на форуме сельхозпроизводителей...
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