Российские таможенники задержали 19 фур из Беларуси с санкционными фруктами и овощами

В рамках работы межведомственных мобильных групп 8 марта в Руднянском районе Смоленской области России сотрудниками таможни «были приостановлены девятнадцать транспортных средства, ввозивших из Витебской области Республики Беларусь более 360 тонн овощей и фруктов без каких-либо сопроводительных документов», сообщает помощник руководителя управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Светлана Земченкова.

В рамках межведомственного взаимодействия тринадцать транспортных средств были переданы специалистам управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, для проведения дополнительных проверочных мероприятий.

В отношении 6 партий дополнительной проверки не потребовалось поскольку на таре имелись маркировочные этикетки, свидетельствующие о европейском происхождении растениеводческой продукции.

В ходе фитосанитарного досмотра переданных партий управлением Россельхознадзора было установлено, что в десяти автомобилях находилось около 200 тонн томатов с маркировкой турецких предприятий, не аттестованных для поставок в РФ.

Кроме того, в трех автомобилях выявлено около 50 тонн яблок неизвестного происхождения, еще в одном — 20 тонн груш польского происхождения.

После завершения процедуры административного расследования в соответствии с действующим законодательством все овощи и фрукты будут подлежать уничтожению.