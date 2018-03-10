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Российские таможенники задержали 19 фур из Беларуси с санкционными фруктами и овощами
11.03.2018 20:25 — Новости Экономики | Tut.by
В рамках работы межведомственных мобильных групп 8 марта в Руднянском районе Смоленской области России сотрудниками таможни «были приостановлены девятнадцать транспортных средства, ввозивших из Витебской области Республики Беларусь более 360 тонн овощей и фруктов без каких-либо сопроводительных документов», сообщает помощник руководителя управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Светлана Земченкова.
В рамках межведомственного взаимодействия тринадцать транспортных средств были переданы специалистам управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, для проведения дополнительных проверочных мероприятий.
В отношении 6 партий дополнительной проверки не потребовалось поскольку на таре имелись маркировочные этикетки, свидетельствующие о европейском происхождении растениеводческой продукции.
В ходе фитосанитарного досмотра переданных партий управлением Россельхознадзора было установлено, что в десяти автомобилях находилось около 200 тонн томатов с маркировкой турецких предприятий, не аттестованных для поставок в РФ.
Кроме того, в трех автомобилях выявлено около 50 тонн яблок неизвестного происхождения, еще в одном — 20 тонн груш польского происхождения.
После завершения процедуры административного расследования в соответствии с действующим законодательством все овощи и фрукты будут подлежать уничтожению.
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После завершения процедуры административного расследования в соответствии с действующим законодательством все овощи и фрукты будут подлежать уничтожению.
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