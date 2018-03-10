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Партия БСДП (Грамада) выбрала нового лидера

11.03.2018 21:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Новым председателем партии БСДП (Грамада) стал Игорь Борисов. Его избрали на отчетном съезде партии. До этого Грамаду с 2011 года возглавляла Ирина Вешторд, Борисов был ее заместителем.


Фото: Facebook Игоря Борисова

На должность претендовало еще два члена партии — Олег Волчек и Игорь Масловский. Но в последний момент они сняли свои кандидатуры: по семейным обстоятельствам и из-за несогласия с мнением руководства партии.

Игорю Борисову 35 лет, он из Могилева. Заканчивал Белорусско-российский университет в Могилеве и Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе, имеет степень магистра политических наук. В БСДП (Громада) вступил в 2001 году, в 2010 стал заместителем председателя партии. Является членом независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) и Белорусской ассоциации журналистов.

 
Теги: Могилев
 
 
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Партию возглавил заместитель лидера Ирины Вешторд Игорь Борисов.

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