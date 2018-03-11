Посол России в Беларуси признал периодические перегибы в действиях Россельхознадзора

Посол РФ в Беларуси Александр Суриков признал периодические перегибы в действиях Россельхознадзора. Дипломат также признался, что, работая в Минске, отдает предпочтение белорусской молочной продукции. Об этом он рассказал в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ .



Александр Суриков. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам Сурикова, главная задача и российских, и белорусских ветеринарных контрольных ведомств — не допустить, чтобы продукты питания, которые поступают на рынок, могли нанести вред здоровью граждан.

— Бывают перегибы, честно скажу. Чем они диктуются, иногда тоже понятно. Но чтобы эти искорки не разгорались в костерки и политические рассуждения, а вовремя были погашены, необходимы совместные консультации российских и белорусских служб и нахождение консенсуса, — метафорично выразился дипломат.

В Минске посол покупает преимущественно белорусскую молочку.

— Здесь есть российская продукция. Но мне она не очень нравится, — признался Александр Суриков. — Беларусь с 1 января запретила сырные продукты, когда в сыры добавляются растительные масла. России — пока нет. То есть здесь качество больше гарантированно: сыр я могу покупать с гарантией, что он сыр. А в России — не всегда.

У Россельхознадзора другая позиция. Ведомство собиралось с 26 февраля ограничить импорт белорусской «молочки» для перерабатывающей промышленности РФ из-за претензий к безопасности сырья. Правда, сроки уже дважды переносил сроки. Новая дата — 15 марта.

В воскресенье по теме высказался и министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

— Россия будет принимать решительные меры в отношении некачественного белорусского молока, которое поступает в РФ. Это разрушает наш рынок, делает невозможным производство молочных продуктов из нормального, качественного молока, — сказал Ткачев.

Он также обвинил белорусских производителей в недобросовестной конкуренции.