|
Посол России в Беларуси признал периодические перегибы в действиях Россельхознадзора
11.03.2018 22:24 — Новости Экономики | Tut.by
Посол РФ в Беларуси Александр Суриков признал периодические перегибы в действиях Россельхознадзора. Дипломат также признался, что, работая в Минске, отдает предпочтение белорусской молочной продукции. Об этом он рассказал в интервью программе «Контуры» на
По словам Сурикова, главная задача и российских, и белорусских ветеринарных контрольных ведомств — не допустить, чтобы продукты питания, которые поступают на рынок, могли нанести вред здоровью граждан.
— Бывают перегибы, честно скажу. Чем они диктуются, иногда тоже понятно. Но чтобы эти искорки не разгорались в костерки и политические рассуждения, а вовремя были погашены, необходимы совместные консультации российских и белорусских служб и нахождение консенсуса, — метафорично выразился дипломат.
В Минске посол покупает преимущественно белорусскую молочку.
— Здесь есть российская продукция. Но мне она не очень нравится, — признался Александр Суриков. — Беларусь с 1 января запретила сырные продукты, когда в сыры добавляются растительные масла. России — пока нет. То есть здесь качество больше гарантированно: сыр я могу покупать с гарантией, что он сыр. А в России — не всегда.
У Россельхознадзора другая позиция. Ведомство собиралось с 26 февраля ограничить импорт белорусской «молочки» для перерабатывающей промышленности РФ из-за претензий к безопасности сырья. Правда, сроки уже дважды переносил сроки. Новая дата — 15 марта.
В воскресенье по теме
— Россия будет принимать решительные меры в отношении некачественного белорусского молока, которое поступает в РФ. Это разрушает наш рынок, делает невозможным производство молочных продуктов из нормального, качественного молока, — сказал Ткачев.
Он также обвинил белорусских производителей в недобросовестной конкуренции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дипломат также признался, что, работая в Минске, отдает предпочтение белорусской молочной продукции.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии