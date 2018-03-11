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"Приорбанк" продолжает банкротить империю Русака, который ждет помощи из Италии

12.03.2018 09:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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По заявлению крупнейшего частного банка Беларуси Экономическим судом Минска возбуждено дело о банкротстве и установлен защитный период в отношении компании «Альфа-Калор», пишет «Ежедневник».


Фото: unibox.by

Как следует из материалов суда, защитный период установлен до 7 июня этого года.

«Альфа-Калор» — часть холдинга минского бизнесмена Сергея Русака. Предприятие было создано в 2000 году и занималось производством различного отопительного оборудования. «Альфа-Калор» являлась резидентом СЭЗ «Минск» и имело около 15 отделений по его продаже на территории Беларуси.

В конце прошлого года также по заявлению «Приорбанка» Экономическим судом Минска было возбуждено дело о банкротстве ключевого актива бизнесмена — обладателя свидетельства № 1 резидента СЭЗ «Минск» компании «Унибокс».

Компания «Унибокс» была создана в 1993 году, и стала одним из первых коммерческих предприятий Минска и резидентов СЭЗ «Минск». Соинвесторами выступали итальянские компании, группа компаний Сергея Русака специализировалась на производстве кроненпробки.

Как тогда было заявлено, неплатежеспособность «Унибокса» имеет устойчивый характер, претензии к компании предъявили «Беларусбанк», ФСЗН и МНС

Представитель «Унибокса» возражал в суде по поводу принятия заявления кредитора. Он указал, что «Унибокс» является платежеспособной организацией и «реализует проект по привлечению иностранных инвестиций в размере около 100 млн долларов, первый транш которых позволит погасить кредиторскую задолженность».

Но обещанные Сергеем Русаком ресурсы не поступили и по истечению защитного периода в ноябре 2017 года судом было начато конкурсное производство и началась подготовка к судебному разбирательству. Первое собрание кредиторов совместного предприятия должно было состояться 13 февраля 2018 года.

Однако антикризисный управляющий по делу Олег Заяц попросил перенести собрание в связи с тем, что соучредитель «Унибокса» итальянская компания Eurotkam «в целях сохранения дальнейшего функционирования СП „Унибокс“ ООО и обеспечения им уплаты текущих платежей в бюджет рассматривает возможность дополнительного финансирования текущей деятельности предприятия до разрешения ситуации с возвратом просроченной дебиторской задолженности и стабилизации финансового положения». В случае, если итальянцы выскажутся в пользу поддержки предприятия, то будет принят план санации «Унибокса». Решение из Италии в суде ждут не позднее середины апреля текущего года.

 
Теги: Минск
 
 
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По заявлению крупнейшего частного банка Беларуси Экономическим судом Минска возбуждено дело о банкротстве и установлен защитный период в отношении компании...

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