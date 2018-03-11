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Ваганов собрался наладить в Рязанской области сборку белорусско-китайских электромобилей

12.03.2018 10:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Завод по производству и сборке электрокаров, компонентов, узлов, агрегатов и программного обеспечения к ним откроют в Рязанской области к 2021 году. Соглашение об этом подписали губернатор Николай Любимов и председатель набсовета белорусской компании «Юнисон» Алексей Ваганов.


Алексей Ваганов (слева) и Николай Любимов. Фото: 62info.ru

Реализация этого инвестиционного проекта, стоимостью 500 млн российских рублей (8,6 млн долларов), позволит создать 150 высокотехнологичных рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

При производстве электромобилей планируется использовать программное обеспечение, разработанное рязанскими компаниями и индивидуальными предпринимателями.

«Этот проект перспективен как с точки зрения цифровой экономики, потому что в электромобиле главное — программное обеспечение, так и с точки зрения производственной. Мы надеемся, что будут использоваться изделия рязанских производителей. Это даст хороший синергетический эффект», — сказал Любимов.

В феврале Алексей Ваганов презентовал сборку электрокаров на заводе «Юнисона» под Минском. Здесь хотят выпускать китайские машины: компактный двухместный электрокар Zotye E200 EV и седан Zotye Z500 EV. Такая же техника была представлена и в Рязани.

Стоит сказать, что «Юнисон» презентовал много совместных проектов с известными производителями легковых автомобилей. Однако взрывных продаж они не показали.

 
 
Ссылка на источник 82
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Завод по производству и сборке электрокаров, компонентов, узлов, агрегатов и программного обеспечения к ним откроют в Рязанской области к 2021 году

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