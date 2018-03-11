Белорусский Паритетбанк остается единственным претендентом на покупку украинской дочки Сбербанка после того как украинский бизнесмен Валерий Хорошковский не подал документы по сделке в Нацбанк Украины, сообщает «Коммерсант».

Источники издания отмечают, что, учитывая наличие у Сбербанка дочерней структуры в Беларуси, БПС-Сбербанка, сделка позволит хотя бы частично вернуть около 1 млрд долларов межбанковских кредитов головной структуры украинскому подразделению. С учетом этого максимальную цену сделки оценивают в 170 млн долларов.

Как ранее сообщалось , Беларусь 21 декабря 2017 года ввязалась в борьбу за покупку российской «дочки» Сбербанка в Украине, ПАО «Сбербанк» (Украина).

«Решение о приобретении ПАО „Сбербанк“ (Украина) было принято Наблюдательным советом ОАО „Паритетбанк“ по итогам анализа возможных путей развития банка. Руководство ОАО „Паритетбанк“ высоко оценивает потенциал ПАО „Сбербанк“ (Украина) в контексте целей и задач, которые стоят перед менеджментом по развитию банковского бизнеса», — отмечалось в сообщении.

«Коммерсант» напоминает, что ключевой проблемой, которую украинские санкции создали российским госбанкам, стала невозможность вернуть значительные межбанковские кредиты, предоставленные их украинским структурам. В частности, для Сбербанка, по данным международной отчетности Сбербанка (Украина) на третий квартал 2017 года, это 960 млн долларов.

Однако источники издания указывают, что с согласованием сделки «все непросто». «Тот факт, что Сбербанк (Украина) станет „дочкой“ не российского, а белорусского госбанка, вопросов не вызывает, а вот то, что главой Управления делами президента Беларуси — акционера Паритетбанка является Виктор Шейман, может создать проблемы». Шейман находится под жесткими санкциями США и ЕС в связи с делами об исчезновении двух оппозиционных политиков. https://news.tut.by/economics/582504.html

Эксперты отмечают, что официальных комментарием по заявке Паритетбанка нет, сам Шейман нигде в документах Паритетбанка не фигурирует.

Республике Беларусь в лице Управления делами президента принадлежит 99,83% акций Паритетбанка, остальные 0,17% распределены сейчас между 2565 акционерами.

Паритетбанк — 15-й банк Беларуси по активам, основан 15 мая 1991 года. Банк имеет около 25 отделений по стране. По итогам трех кварталов 2017 года активы банка составляли 368,4 млн рублей. Обязательства — 264,1 млн. Собственный капитал банка составляет 104,3 млн рублей. Банку на праве собственности принадлежит ряд объектов недвижимости, в том числе первый «небоскреб» Беларуси — здание на Мельникайте, 2. В банке работает более 400 человек.

Украина в марте 2017 года ввела санкции против «дочек» пяти российских банков сроком на один год. Под ограничения попали и две «дочки» Сбербанка. Украинским дочерним структурам запретили любой вывод капитала в пользу материнских структур в России.

В декабре Сбербанк продал одну из «дочек». Было уже несколько кандидатов и на покупку ключевого актива Сбербанка в Украине, но пока все они сходили с дистанции. И эксперты, и украинские СМИ склонялись к тому, что с учетом крайне непростых отношений Украины и России весьма привлекательный актив, украинская «дочка» Сбербанка, в итоге может быть национализирована.

В июне приобрести украинскую «дочку» Сбербанка пытался белорусский ИТ-бизнесмен Виктор Прокопеня. Однако в августе он отозвал заявку из Нацбанка Украины.

Украинский Сбербанк — 6-й по величине банк страны, с активами около 2,2 млрд долларов и сетью из более чем 150 отделений. Услугами банка пользуется почти 1 млн клиентов.