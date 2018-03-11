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Торговля с Китаем болезненно сказывается на внешнеторговом сальдо
12.03.2018 11:08 — Новости Экономики | Tut.by
В 2017 году объемы экспорта белорусских товаров в Китай сократились почти на 23,3%, импорт вырос на 28,8%. Выше отрицательное сальдо только в торговле с Россией.
Согласно данным Национального статистического комитета, экспорт в Китай в прошлом году составил всего 362,7 млн долларов, а импорт из этой страны вырос до 2,743 млрд долларов. В итоге отрицательное сальдо во внешней торговле Беларуси с Китаем достигло суммы в 2,381 млрд долларов.
Большая отрицательная величина по итогам прошлого года у Беларуси была только в торговле с Россией — «минус» 6,764 млрд долларов. Экспортно-импортные операции с Россией и Китаем во многом определили общее положение дел во внешней торговле в 2017 году — отрицательное сальдо в 5 млрд долларов.
Отметим попадание в топ-10 ключевых внешнеторговых партнеров Беларуси в 2017 году Турции. Эта страна, резко нарастившая поставки овощей и фруктов в Беларусь, стала источником третьего по величине отрицательного сальдо — 673 млн долларов.
Топ-10 крупнейших внешнеторговых партнеров Беларуси в 2017 году
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь
Экспорт в 2017 году вырос на 124,1% и составил 29,2 млрд долларов. Импорт увеличился на 24% и достиг суммы 34,2 млрд долларов.
В число крупнейших покупателей продукции из Беларуси вошли Россия, Украина, Соединенное Королевство, Германия, Нидерланды, Польша, Литва, Казахстан, Бразилия и Китай. Самый значимый прирост экспорта зафиксирован с Зимбабве — в 86 раз (19 млн долларов).
Основные объемы импорта распределились между Россией, Китаем, Германией, Польшей, Украиной, Турцией, Италией, США, Литвой и Нидерландами. В 30 раз вырос импорт из Йемена, составив почти 69 млн долларов, в 15 раз — из Ирана (около 82 млн долларов), в 12 раз — из Мадагаскара (23 млн долларов).
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В 2017 году объемы экспорта белорусских товаров в Китай сократились почти на 23,3%, импорт вырос на 28,8%. Выше отрицательное сальдо только в торговле с Россией.
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