Торговля с Китаем болезненно сказывается на внешнеторговом сальдо

В 2017 году объемы экспорта белорусских товаров в Китай сократились почти на 23,3%, импорт вырос на 28,8%. Выше отрицательное сальдо только в торговле с Россией.

Согласно данным Национального статистического комитета, экспорт в Китай в прошлом году составил всего 362,7 млн долларов, а импорт из этой страны вырос до 2,743 млрд долларов. В итоге отрицательное сальдо во внешней торговле Беларуси с Китаем достигло суммы в 2,381 млрд долларов.

Большая отрицательная величина по итогам прошлого года у Беларуси была только в торговле с Россией — «минус» 6,764 млрд долларов. Экспортно-импортные операции с Россией и Китаем во многом определили общее положение дел во внешней торговле в 2017 году — отрицательное сальдо в 5 млрд долларов.

Отметим попадание в топ-10 ключевых внешнеторговых партнеров Беларуси в 2017 году Турции. Эта страна, резко нарастившая поставки овощей и фруктов в Беларусь, стала источником третьего по величине отрицательного сальдо — 673 млн долларов.

Топ-10 крупнейших внешнеторговых партнеров Беларуси в 2017 году

№ Страна Объем товарооборота,

в млн долларов Темп к 2016 г.,

в % Сальдо,

в млн долларов 1 Россия 32 424,6 123,5 — 6 764,1 2 Украина 4 586,5 119,7 2 148,3 3 Китай 3 106,4 119,4 -2 381,1 4 Германия 2 846,1 125,0 — 609,9 5 Соединенное

Королевство 2 656,6 214,4 2 158, 0 6 Польша 2 422,1 151,4 -254,6 7 Нидерланды 1 405,9 123,7 805,4 8 Литва 1 168,5 113,2 532,0 9 Турция 942,1 114,9 — 673,4 10 Италия 796,1 120,6 — 599,2 Все страны 63 446, 2 124,0% — 5 022,6

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь

Экспорт в 2017 году вырос на 124,1% и составил 29,2 млрд долларов. Импорт увеличился на 24% и достиг суммы 34,2 млрд долларов.

В число крупнейших покупателей продукции из Беларуси вошли Россия, Украина, Соединенное Королевство, Германия, Нидерланды, Польша, Литва, Казахстан, Бразилия и Китай. Самый значимый прирост экспорта зафиксирован с Зимбабве — в 86 раз (19 млн долларов).

Основные объемы импорта распределились между Россией, Китаем, Германией, Польшей, Украиной, Турцией, Италией, США, Литвой и Нидерландами. В 30 раз вырос импорт из Йемена, составив почти 69 млн долларов, в 15 раз — из Ирана (около 82 млн долларов), в 12 раз — из Мадагаскара (23 млн долларов).