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В учредители «Великого камня» войдет немецкая компания

12.03.2018 11:31 — Новости Экономики | БДГ  
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Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень» примет в состав акционеров нового учредителя – немецкую компанию Duisburger Hafen AG.

15-16 марта ожидается приезд представителей компании в Минск, где должны состояться переговоры с администрацией парка.

Кроме участия в белорусско-китайском проекте, делегация Duisburger намерена обсудить вопрос покупки акций ОАО «Горизонт».

Планируется обсуждение сотрудничества в вопросах ускорения передвижения товаров из Китая в Европу и обратно через Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень» примет в состав акционеров нового учредителя – немецкую компанию Duisburger Hafen AG.

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