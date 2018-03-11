В учредители «Великого камня» войдет немецкая компания

Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень» примет в состав акционеров нового учредителя – немецкую компанию Duisburger Hafen AG.

15-16 марта ожидается приезд представителей компании в Минск, где должны состояться переговоры с администрацией парка.

Кроме участия в белорусско-китайском проекте, делегация Duisburger намерена обсудить вопрос покупки акций ОАО «Горизонт».

Планируется обсуждение сотрудничества в вопросах ускорения передвижения товаров из Китая в Европу и обратно через Беларусь.