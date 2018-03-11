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Лукашенко предложил провести заседание ВГС после выборов "вновь избранного президента России"

12.03.2018 11:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко встретился сегодня с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. На встрече обсуждались перечень вопросов и сроки проведения Высшего государственного совета, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Есть ряд вопросов, которые после президентских выборов нам следует серьезно обсудить, проанализировав ситуацию. И в сфере военно-политического сотрудничества, и в сфере экономического сотрудничества между двумя государствами. Думаю, что формат Союзного государства для этого подходит. Поэтому нам следует обсудить с вами, какие актуальные вопросы мы вынесем на рассмотрение Высшего государственного совета, и поговорить о том, когда примерно мы сможем провести ВГС», — сказал Александр Лукашенко.

«У нас в Беларуси все сходятся во мнении, что если получится у вновь избранного президента России посетить Беларусь и одновременно провести заседание Высшего госсовета, было бы неплохо. Поэтому и эту тему нам надо с вами обсудить, ну, а потом предложим новому президенту провести такую встречу в Минске, и провести ее в рамках заседания ВГС. Есть что обсудить», — отметил глава белорусского государства, сообщает БЕЛТА.

До этого необходимо, чтобы правительства и ведомства двух стран проработали соответствующие вопросы. «Чтобы опять не выбрасывалось это на уровень президентов — то, что должны решать министры и другие члены правительства», — добавил Александр Лукашенко.

Он также отметил, что в России в условиях президентской избирательной кампании активизируются не только разного рода элиты, заинтересованные люди, но и общество в целом. «В Беларуси также мы наблюдаем и чувствуем этот пульс. И все это не может не сказываться и на Беларуси. Но, к нашей радости, к лучшему. Потому что не только активизируется общество в преддверии президентских выборов, но и экономика. А поскольку теснейшим образом наши экономики связаны, сопряжение высокое, естественно, это в плюс и для Беларуси. Главное этот темп и после выборов поддержать. Думаю, сможем», — сказал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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